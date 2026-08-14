ACTO CONMEMORATIVO
Azuara recuerda la solidaridad tras la riada
El consistorio conmemora la riada del pasado año con exposiciones, proyecciones y testimonios de los afectados, recordando el camino recorrido
La Crónica del Campo de Belchite
El Ayuntamiento de Azuara organizó el sábado 13 de junio un acto conmemorativo de la riada del año pasado para agradecer la labor de recuperación del pueblo, y recordar todo lo vivido y el camino recorrido durante este último año.
La jornada comenzó por la mañana, en la Plaza Paradero, con una exposición de fotografías del antes y después de cómo quedó Azuara tras la riada. Además, se entregó a los asistentes una revista homenaje a la riada y un obsequio conmemorativo como recuerdo de esta fecha tan significativa.
Por la tarde, en la nave multiusos, se proyectó un vídeo documental con los testimonios de algunos de los afectados por la riada. El corazón de todos los azuarinos se volvió a encoger. Esta vez no fue por el miedo, sino por la profunda emoción del recuerdo. Escuchar de viva voz los testimonios fue un momento de una intensidad sobrecogedora. El silencio respetuoso y las lágrimas compartidas reflejaron el dolor de una herida que todavía cicatriza, pero también el orgullo de un pueblo que se mantuvo en pie gracias a la solidaridad mutua.
Los actos finalizaron con la actuación musical de Mediterráneos Banda, una merienda-cena para reponer fuerzas, y un «abrazo de la memoria» con el espectáculo clandestino de Wakanda.
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