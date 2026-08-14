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ACTO CONMEMORATIVO

Azuara recuerda la solidaridad tras la riada

El consistorio conmemora la riada del pasado año con exposiciones, proyecciones y testimonios de los afectados, recordando el camino recorrido

El objetivo de la jornada fue agradecer el trabajo de los vecinos en la recuperación del pueblo tras estos incidentes. | SERVICIO ESPECIAL

El objetivo de la jornada fue agradecer el trabajo de los vecinos en la recuperación del pueblo tras estos incidentes. | SERVICIO ESPECIAL

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La Crónica del Campo de Belchite

Azuara

El Ayuntamiento de Azuara organizó el sábado 13 de junio un acto conmemorativo de la riada del año pasado para agradecer la labor de recuperación del pueblo, y recordar todo lo vivido y el camino recorrido durante este último año.

Los asistentes recibieron un pequeño obsequio.

Los asistentes recibieron un pequeño obsequio.

La jornada comenzó por la mañana, en la Plaza Paradero, con una exposición de fotografías del antes y después de cómo quedó Azuara tras la riada. Además, se entregó a los asistentes una revista homenaje a la riada y un obsequio conmemorativo como recuerdo de esta fecha tan significativa.

La nave multiusos acogió la proyección del documental.

La nave multiusos acogió la proyección del documental.

Por la tarde, en la nave multiusos, se proyectó un vídeo documental con los testimonios de algunos de los afectados por la riada. El corazón de todos los azuarinos se volvió a encoger. Esta vez no fue por el miedo, sino por la profunda emoción del recuerdo. Escuchar de viva voz los testimonios fue un momento de una intensidad sobrecogedora. El silencio respetuoso y las lágrimas compartidas reflejaron el dolor de una herida que todavía cicatriza, pero también el orgullo de un pueblo que se mantuvo en pie gracias a la solidaridad mutua.

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