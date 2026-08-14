Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Última hora incendio La Peña (Huesca)Restaurante Carcas Casa PedroITV AragónPrevia Real ZaragozaPeligro monasterio San Juan de la PeñaPlanes Zaragoza
instagramlinkedin

PROYECCIONES

‘Belchite de Película’ conquista Plenas

El éxito del certamen ‘Belchite de Película’ permite llevar sus producciones cinematográficas a otros pueblos de la comarca

Cartel de las películas.

Cartel de las películas.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Crónica Campo de Belchite

Plenas

El certamen ‘Belchite de Película ha vuelto a trascender las fronteras de la localidad que lo vio nacer para llegar también a otros municipios de la comarca. Esta vez, los cortos que participaron en el certamen del año pasado, se han podido proyectar durante este año en el salón del horno de Plenas, en una actividad que resultó muy entretenida y amena, y de la que la gente salió muy contenta.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Directo | El incendio en Peñas de Riglos (Huesca) afecta ya a 4.000 hectáreas y obliga a evacuar ocho pueblos
  2. El fuego cerca el monasterio viejo de San Juan de la Peña pero logran rescatar los restos de los reyes de Aragón
  3. Colapso en el paso por Monrepós y su conexión con Sabiñánigo en el Pirineo aragonés: el corte de la A-132 agrava la circulación en plena operación salida
  4. Detenido un hombre de 28 años como presunto autor del incendio de Las Peñas de Riglos (Huesca)
  5. Cuando en el Actur solo había cierzo y descampados: la llegada de un gigante que cambió el barrio para siempre
  6. Prisión para los dos detenidos por el crimen del matrimonio de Tauste
  7. Multado y detenido en Zaragoza por ir a más de 110 Km/h en una carretera de 50
  8. El descenso a Primera RFEF no impide un verano fructífero para las arcas del Real Zaragoza: 5,5 millones como mínimo

Samed Bazdar aplaza su debut con el Sint-Truidense al no llegar su transfer

Samed Bazdar aplaza su debut con el Sint-Truidense al no llegar su transfer

Zaragoza destina 19.741 euros a mejorar la accesibilidad del Museo Pablo Gargallo

Zaragoza destina 19.741 euros a mejorar la accesibilidad del Museo Pablo Gargallo

El exzaragocista Luis Suárez, en la lista de deseos del FC Barcelona si fracasa la operación Julián Álvarez

El exzaragocista Luis Suárez, en la lista de deseos del FC Barcelona si fracasa la operación Julián Álvarez

El calor da un respiro a Zaragoza: llega un inminente y abrupto alivio cercado por las tormentas

El calor da un respiro a Zaragoza: llega un inminente y abrupto alivio cercado por las tormentas

Nuevos engaños a temporeros en Aragón: una empresa estafa a medio centenar de bolivianos en la recogida de fruta en La Almunia

Nuevos engaños a temporeros en Aragón: una empresa estafa a medio centenar de bolivianos en la recogida de fruta en La Almunia

El exjugador del Casademont Zaragoza Borisa Simanic se marcha a Alemania

El exjugador del Casademont Zaragoza Borisa Simanic se marcha a Alemania

En imágenes | Así fue el traslado de los bienes del Monasterio viejo de San Juan de la Peña

En imágenes | Así fue el traslado de los bienes del Monasterio viejo de San Juan de la Peña

Ayudas al alquiler para jóvenes en Zaragoza: requisitos, cuantía y plazo para solicitarlas

Ayudas al alquiler para jóvenes en Zaragoza: requisitos, cuantía y plazo para solicitarlas
Tracking Pixel Contents