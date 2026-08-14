PROYECCIONES
‘Belchite de Película’ conquista Plenas
El éxito del certamen ‘Belchite de Película’ permite llevar sus producciones cinematográficas a otros pueblos de la comarca
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Crónica Campo de Belchite
Plenas
El certamen ‘Belchite de Película ha vuelto a trascender las fronteras de la localidad que lo vio nacer para llegar también a otros municipios de la comarca. Esta vez, los cortos que participaron en el certamen del año pasado, se han podido proyectar durante este año en el salón del horno de Plenas, en una actividad que resultó muy entretenida y amena, y de la que la gente salió muy contenta.
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