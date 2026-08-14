El Campo de Belchite avanza en la recuperación de su sinagoga medieval

Una treintena de estudiantes internacionales han participado en la quinta edición del campus arqueológico impulsado por el Ayuntamiento de Belchite, a través de la Fundación Pueblo Viejo, y la Asociación Española de Arqueología Militar, que se ha desarrollado del 29 de junio al 9 de agosto.

El objetivo del campus ha sido continuar con las excavaciones del edificio y analizar muestras.

El año pasado, durante la actividad, se hallaron restos de una «tevá» o tribuna de oración que confirmaban la existencia de una sinagoga en el Pueblo Viejo durante la Edad Media. Hasta la fecha, no se conocían en Europa otras estructuras similares del mismo período que se hubieran conservado tan bien a lo largo de los siglos.

En la edición de este año, el objetivo del campus ha sido doble: por un lado, continuar las excavaciones en el edificio, concretamente en las dos naves laterales para poder tener una visión completa de toda la zona de oración. Por otro lado, analizar muestras de polen depositadas en las diferentes capas de tierra, para conocer qué cultivos se producían históricamente en la zona.

Visita al yacimiento de la sinagoga El sábado 8 de agosto, se realizó una visita guiada para que todos los vecinos que quisieron pudieron conocer el resultado de los trabajos de excavación llevados a cabo este verano en la sinagoga medieval del Pueblo Viejo.

La celebración año tras año de este campus arqueológico ha hecho posible que se incorporen nuevas zonas a las tradicionales rutas guiadas por el Pueblo Viejo, como la calle del Señor o la calle San Roque, que se limpiaron de maleza y escombros en 2022 y 2023, y que ahora ya pueden recorrer y disfrutar los visitantes.

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Ahora, con el descubrimiento de la sinagoga medieval, algo que ya apuntaba la tradición oral del municipio, se continúa en el camino de redescubrir el pasado remoto de Belchite.«Este campus es una apuesta del Ayuntamiento y la Fundación desde hace cinco años. Queremos seguir profundizando en nuestra historia y nuestro patrimonio, proyectando todavía más la imagen del Pueblo Viejo. A ello contribuirá sin duda este último hallazgo ya que, cuando finalicen los trabajos y la sinagoga salga a la superficie por completo, la de Belchite será la sexta sinagoga medieval visitable en toda España», indica el alcalde de la localidad, Carmelo Pérez.