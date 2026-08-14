Alcaldes de Aragón debaten sobre la generación de vida y empleo

La gestión de un ayuntamiento de pueblo poco tiene que ver con los de las grandes ciudades o capitales de Aragón. Aquí es donde entra en juego la cercanía y, para compensar la falta de medios económicos, urge buscar alternativas. Estas cuestiones se abordaron el 7 de julio en la segunda mesa del foro El territorio motor de Aragón, organizado por El Periódico de Aragón en la sede de la Diputación de Zaragoza.

En la segunda mesa redonda participaron los alcaldes de Belchite y Fuendetodos.

En este diálogo, bajo el título Municipios con identidad propia: cómo generar vida, actividad y orgullo desde el territorio, participaron el alcalde de Fuendetodos, Enrique Salueña, y el alcalde de Belchite, Carmelo Pérez, junto al alcalde de Magallón, Esteban Lagota, y el alcalde de Remolinos, Alfredo Zaldívar.

Carmelo Pérez comenzó destacando la importancia de trabajar con cercanía y saber crear actividad para los vecinos. «El conocerlos, el tratarlos prácticamente como una familia es una gran ventaja. Cuando te van a contar los problemas, casi que ya los conoces y sabes la solución a aplicar», subrayó.

Por su parte, Enrique Salueña hizo una lectura similar y presumió de tener unos servicios públicos «muy atendidos» y añadió que «lo más importante va en conjunto, que es el empleo y la vivienda».

La vivienda

Hay una circunstancia que compartieron todos los ponentes, el problema de la vivienda. Carmelo Pérez explicó que en Belchite llevan años trabajando para recuperar viviendas abandonadas y tratar de buscar soluciones. «Hemos sacado ayudas para fomentar esas rehabilitaciones. Hay personas que han mostrado interés y quiero pensar que va a ser una realidad, una forma de conseguir que esas viviendas se puedan sacar al mercado. Están ahí paradas y solían ser más un problema que un beneficio», indicó.

En cuanto a Fuendetodos, Enrique Salueña señaló que también están avanzando en esta materia. «Hemos comprado cinco casas y las hemos reconstruido. Este año han venido tres familias nuevas y tenemos otra que vamos a empezar a reformar ahora».

Turismo y cultura

El turismo juega también un papel importante en estos municipios, desde las visitas al pueblo viejo hasta la presa de Almonacid de la Cuba. «Es todo un motor económico, pero igual que en el resto de Aragón y, por tanto, hay que apostar por la mejora de infraestructuras», reclamó el alcalde de Belchite.

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En Fuendetodos, el legado de Goya es su principal atractivo turístico. Los fondos europeos, con una partida de en torno a un millón de euros, han permitido rehabilitar la plaza que lleva el nombre del pintor y crear experiencias inmersivas como una forma de sumergirse en sus pinturas. «Terminó el plazo de los fondos europeos y hemos conseguido cumplir con todo. El perjuicio de no tenerlos hubiera sido muy importante», concluyó Salueña.