LA 3ª EDICIÓN CONTÓ CON MÁS DE 60 VOLUNTARIOS
300 ciclistas participan en la CB Bike Desafío Estepario en Lécera
La jornada deportiva en Lécera, organizada por la Comarca Campo de Belchite, combina ciclismo, turismo y comunidad con éxito de participación.
La Crónica del Campo de Belchite
El pasado 13 de junio se celebró en Lécera la 3ª edición de la CBBike Desafío Estepario en la Comarca Campo de Belchite. Una marcha cicloturista organizada por la Comarca Campo de Belchite, con una participación de 300 ciclistas, entre rutas de BTT y gravel, y con la colaboración de más de 60 personas voluntarias, que hicieron posible el correcto desarrollo de la jornada.
Fue un día de celebración en el que los participantes pudieron recorrer los paisajes y rincones de la Comarca Campo de Belchite. Las rutas han permitido descubrir la belleza del territorio y han puesto en valor el esfuerzo colectivo para mantener vivas estas experiencias ciclistas.
La jornada transcurrió con éxito, gracias al compromiso y buena disposición de corredores, voluntarios y organizadores. La CB Bike se consolida, así como una cita imprescindible para los amantes del ciclismo en la comarca, combinando deporte, turismo y comunidad.
El evento, impulsado por la Comarca Campo de Belchite, contó con el respaldo del Ayuntamiento de Lécera, que ha colaborado activamente en su organización. Además, la prueba sumó la colaboración del Club Ciclista Peñispera (Lécera) y del Club de Gravel de Aragón Tvrma, que se han incorporado al desarrollo y apoyo de esta nueva edición.
La CB Bike 2026 contó también con el patrocinio de Trek Zaragoza, Lubiclean, Delcampo & Más, MGS Seguros, Vela Colchones, Arruabarrena y Embou. A ellos se suman Belxical y Ciaries, dos empresas del territorio cuya implicación permite poner en valor la colaboración con la Comarca Campo de Belchite en iniciativas clave para la dinamización del entorno y la recuperación de patrimonio cultural, como el proyecto de rehabilitación de la antigua vía ferroviaria entre Zaragoza y Utrillas, habilitada como pista ciclable.
Entre los puntos clave de la carrera, destacaron la iglesia de Santa María Magdalena de Lécera, la Virgen del Olivar, Las Cucutas, uno de los enclaves más elevados de la comarca, el Embalse de Moneva, el entorno del Aguasvivas, la presa, Samper de Salz y Lagata. Un recorrido que permitió a los ciclistas atravesar algunos de los paisajes más representativos de la zona, desde espacios esteparios hasta parajes vinculados al agua, la historia y la vida rural.
Además de los corredores, más de 350 personas participaron en la comida popular, que sirvió como punto de encuentro para participantes, acompañantes, vecinos y visitantes. Se entregaron trofeos y se sortearon premios.
Pedaladas para descubrir la comarca
La CB Bike continúa consolidándose como una cita que combina práctica deportiva, naturaleza y promoción del territorio, tras el buen resultado de su tercera edición y la buena acogida de sus recorridos. Más allá de la bicicleta, la marcha propone una forma distinta de acercarse a la Comarca Campo de Belchite: pedalear a otro ritmo, detenerse en los detalles y dejar que el paisaje y el patrimonio acompañen el camino.
Esa invitación a descubrir la comarca se prolonga durante todo el año a través de Rutas a pedales, una plataforma que reúne una amplia red de itinerarios para BTT y gravel y anima a seguir explorando el territorio más allá del día de la prueba. Además, la experiencia puede completarse con propuestas de turismo activo como Campo de Belchite desde las alturas, que invita a descubrir el paisaje desde una nueva perspectiva a través de seis miradores en enclaves de alto valor medioambiental y cultural.
Como complemento a la prueba ciclista, también tuvo lugar una visita guiada a la iglesia de Santa María Magdalena de Lécera, que permitió a familiares y acompañantes acercarse al patrimonio del municipio, reforzando así el carácter turístico y familiar de la CB Bike.
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