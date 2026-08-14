Creatividad y artesanía en el centro social de Moyuela

El centro social de Moyuela acogió el domingo 5 de julio un taller de arcilla con Recreando Estudio. Las veinte personas participantes elaboraron dos piezas con distinta materia prima.

Se planteó elaborar arcilla con tierra extraída de la cueva del Tabaco de Azuara, pero se desechó la idea al darse cuenta de que tendrían que haber añadido varias sustancias para que hubiera sido posible su utilización.

La primera pieza se decoró realizando marcas con conchas, palos… y poniendo un sello personal en la base de la misma. Después se dejaron secar en la calle aunque evitando la exposición directa al sol.

La segunda creación se elaboró con otro tipo de arcilla, y se decoró con pintura preparada por los participantes. Machacaron con un mortero el grano, lo tamizaron, y finalmente lo mezclaron con agua para formar esa pasta de pintura, que después usaron para la decoración. Fue un tiempo dedicado al aprendizaje, a la creación, a la creatividad y al entretenimiento.

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Tras este fantástico taller se proyectaron dos vídeos teatralizados realizados en el proyecto Recuperación, promoción y divulgación del patrimonio cultural de Azuara y Moyuela financiado por las ayudas Leader a través de Adecobel. Dichos vídeos se pueden ver en Youtube con el nombre Las mil y una cuevas y Santa María de Allende.