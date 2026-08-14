ACTIVIDADES DE VERANO
Deporte y diversión en el Campo de Belchite para combatir el calor
Con gran afluencia de público, las actividades deportivas de la Comarca Campo de Belchite concluyen este mes, dando paso a la organización del próximo curso.
La Crónica del Campo de Belchite
Las actividades deportivas organizadas por la Comarca Campo de Belchite han tenido un año más una gran aceptación en todas las localidades en las que se han desarrollado, contando con un gran número de participantes y usuarios.
En este período predominan las actividades de agua y piscina como natación y aquagym aunque no se dejan de lado y tienen muchos participantes tanto el padel como el spinning, ambas dentro del programa deportivo anual.
Curso deportivo 26-27
Variedad de deportes entre vecinos y visitantes
Los vecinos de localidades como Almochuel, Almonacid, Azuara, Belchite, Lécera o Moyuela han tenido ocasión de aprender natación, practicar aquagym o pádel de la mano de la comarca.
Una vez finalicen a mediados de agosto estas actividades en las localidades que restan por celebrarse, desde el Servicio de Deportes de la Comarca Campo de Belchite se pondrá el foco en la organización del próximo curso deportivo 26-27 cuyo comienzo se prevé al inicio del mes de octubre y que abrirá inscripciones a mediados de septiembre.
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