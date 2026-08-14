La diversión se adueña de Samper del Salz

Samper del Salz celebró el primer fin de semana de agosto las fiestas en honor a la Santa Espina, unos días de convivencia y reeencuentros muy esperados por los vecinos.

Los más pequeños se pusieron sus mejores disfraces. | SERVICIO ESPECIAL

Los actos comenzaron el jueves con una discomóvil, y el viernes se realizó el pregón, seguido de toro de fuego y discomóvil.

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El sábado por la mañana hubo juegos para niños, y por la tarde se celebró un concurso de disfraces, seguido de humor amarillo, toro de fuego, toro mecánico, y discomóvil. Y el domingo se ofreció la actuación de jotas del Grupo Folclórico Zierzo, para terminar con los fuegos artificiales.