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FIESTAS DE SANTA ESPINA

La diversión se adueña de Samper del Salz

Los vecinos de Samper del Salz celebraron el primer fin de semana de agosto las fiestas patronales con un programa de actividades para todas las edades

Los vecinos disfrutaron a lo grande de las diferentes actividades, juegos, actuaciones y concursos. | SERVICIO ESPECIAL

Los vecinos disfrutaron a lo grande de las diferentes actividades, juegos, actuaciones y concursos. | SERVICIO ESPECIAL

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La Crónica del Campo de Belchite

Samper de Salz

Samper del Salz celebró el primer fin de semana de agosto las fiestas en honor a la Santa Espina, unos días de convivencia y reeencuentros muy esperados por los vecinos.

Los más pequeños se pusieron sus mejores disfraces. | SERVICIO ESPECIAL

Los más pequeños se pusieron sus mejores disfraces. | SERVICIO ESPECIAL

Los actos comenzaron el jueves con una discomóvil, y el viernes se realizó el pregón, seguido de toro de fuego y discomóvil.

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El sábado por la mañana hubo juegos para niños, y por la tarde se celebró un concurso de disfraces, seguido de humor amarillo, toro de fuego, toro mecánico, y discomóvil. Y el domingo se ofreció la actuación de jotas del Grupo Folclórico Zierzo, para terminar con los fuegos artificiales.

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