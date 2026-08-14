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CONCILIACIÓN

40 niños disfrutan en Plenas de la escuela de verano

La escuela de verano organizada por el Ayuntamiento de Plenas ofreció actividades lúdicas y educativas

Diego y Sara organizaron actividades para los más pequeños durante la escuela de verano. | SERVICIO ESPECIAL

Diego y Sara organizaron actividades para los más pequeños durante la escuela de verano. | SERVICIO ESPECIAL

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La Crónica del Campo de Belchite

Plenas

El Ayuntamiento de Plenas organizó, como viene siendo habitual todos los años, la escuela de verano, que en esta ocasión se desarrolló del 13 al 31 de julio, para facilitar la conciliación de numerosas familias durante una parte de las vacaciones estivales.

Diego y Sara fueron los dos monitores que se encargaron de hacer disfrutar a los cerca de 40 niños y niñas que participaron en esta escuela de verano en la que pasaron sus mañanas realizando juegos, actividades, manualidades, piscina, y mucho más para que todos los niños pudieran disfrutar durante estos días.

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