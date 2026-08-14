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MIRADOR DEL PIQUETE DE LA ATALAYA

Un nuevo espacio en Azuara para los amantes de la astronomía

El ayuntamiento ha habilitado una zona en el Mirador del Piquete de Azuara, para disfrutar de fenómenos como la lluvia de meteoros de las Perseidas.

Se han instalado paneles informativos, asientos e iluminación. | SERVICIO ESPECIAL

Se han instalado paneles informativos, asientos e iluminación. | SERVICIO ESPECIAL

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La Crónica del Campo de Belchite

Azuara

El Mirador del Piquete de la Atalaya de Azuara ha estrenado una zona para aficionados a la astronomía. El ayuntamiento, en colaboración con Repsol, ha instalado un nuevo espacio para admirar el cielo nocturno. Entre las novedades, destacan paneles informativos, iluminación led roja para evitar la contaminación lumínica y más asientos. Estas mejoras pueden usarse para uno de los fenómenos astronómicos más esperados cada año: la lluvia de meteoros de las Perseidas. Según el Instituto Geográfico Nacional, las estrellas fugaces pueden observarse entre el 17 de julio y el 24 de agosto, alcanzando su máximo durante la noche del 12 al 13 de agosto. Además, el mirador de Azuara fue un lugar privilegiado desde el que ver el eclipse de Sol.

Un nuevo espacio para los amantes de la astronomía

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