JORNADA DE BIODIVERSIDAD
Grupos familiares descubren la fauna de la Foz de Zafrané en La Puebla de Albortón
La Foz de Zafrané, con su cueva madre y paredes de escalada, se consolida como un atractivo turístico y refugio de aves rapaces
La Crónica del Campo de Belchite
La Puebla de Albortón acogió el miércoles 5 de agosto una jornada de biodiversidad orientada a grupos familiares. La actividad comenzó por la mañana con un itinerario por la Foz de Zafrané, espectacular barranco de dos kilómetros de longitud cercano a la localidad, en el que destaca la enorme cueva madre situada bajo una cantera de mármol todavía en uso.
En dicho barranco habitan actualmente distintas especies de aves rapaces destacando entre ellas la presencia del búho real.
Tras la caminata por el terreno, la jornada se completó por la tarde con una charla sobre la biodiversidad de aves en el salón municipal.
La Foz de Zafrané es un cañón o barranco de piedra caliza donde a lo largo de los años, el agua ha excavado un desfiladero creando un paisaje árido que da la sensación de estar viviendo en una de las películas del oeste. Además de un refugio para las aves, este enclave se ha convertido también en un atractivo turístico con sus paredes de escalada.
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