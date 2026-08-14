El Ayuntamiento de Fuendetodos ha terminado las obras de conservación y consolidación del antiguo lavadero. Se trata de una construcción situada en torno al manantial de la Val con la finalidad de mejorar el aprovechamiento del agua sobrante de la fuente vieja. La actuación ha estado subvencionada por la Diputación de Zaragoza a través del plan de restauración de bienes histórico-artísticos de propiedad municipal.

Fuendetodos recupera su antiguo lavadero / Servicio especial

De forma paralela, el municipio ha comenzado las obras de reforma del estanque. Un espacio con una triple función, lúdica, turística y formativa para la localidad. Las obras no solo permitirán recuperar las instalaciones, sino que también incluirán la instalación de un nuevo sistema de tratamiento del agua, fundamental para garantizar la preservación y el bienestar de la fauna silvestre. Esta segunda actuación cuenta también con el respaldo de la Diputación.