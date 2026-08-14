Un triangular de fútbol sala abre las fiestas de Moneva

Las fiestas de Moneva empezaron el 6 de agosto y, mientras unos bailaban al son de la charanga, paralelamente por la tarde los niños y niñas querían demostrar que equipo será el ganador del triangular de fútbol sala. Durante la jornada participaron las localidades de Moyuela, Azuara y Moneva. Más allá de la rivalidad, el torneo destacó por el gran compañerismo y las ganas de disfrutar de los participantes.

Grandes jugadores / Servicio especial

Tras el esfuerzo y para cerrar la jornada con el mejor sabor de boca, todos los jugadores disfrutaron de una merienda para poder cargar pilas y continuar viviendo las fiestas con máxima energía.