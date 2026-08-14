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MUESTRA EN EL MUSEO DE GRABADO

Juan M. Moro reinterpreta Los Caprichos de Goya en Fuendetodos con 80 estampas fotográficas

Hasta septiembre, el Museo del Grabado de Goya en Fuendetodos acoge la muestra de Juan M. Moro que actualiza la crítica social de Goya con imágenes contemporáneas

La presentación de la exposición tuvo lugar en la Diputación de Zaragoza. | SERVICIO ESPECIAL

La presentación de la exposición tuvo lugar en la Diputación de Zaragoza. | SERVICIO ESPECIAL

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Fuendetodos

El Museo del Grabado de Goya en Fuendetodos muestra hasta septiembre la exposición Caprichos de Mannekin del artista, ensayista y catedrático de dibujo Juan M. Moro, una reedición de la célebre serie de grabados ‘Los Caprichos’ del pintor zaragozano, considerada uno de los ejercicios críticos más importantes de la historia del arte español.

La exposición reúne 80 estampas de base fotográfica que actualizan el proyecto goyesco, reinterpretando su espíritu crítico para reflejar la disparatada condición humana en clave contemporánea, según indican desde la Diputación de Zaragoza.

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La exposición podrá visitarse en el Museo del Grabado de Goya de Fuendetodos de martes a domingo, en horario de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas. Los lunes está cerrado, excepto si coincide en festivo.

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