Fuendetodos, protagonista de la campaña que visibiliza el turismo sostenible en Aragón

El alcalde de Fuendetodos, Enrique Salueña Mateo, participó el martes 30 de junio en la presentación de la campaña audiovisual desarrollada por la consejería de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón y la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (CARTV) para dar a conocer las historias personales y profesionales que se mueven en torno a los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino en Aragón, una iniciativa impulsada por el ejecutivo aragonés y financiada con fondos europeos Next Generation EU.

Fuendetodos es protagonista de uno de los programas del proyecto Pequeños Pueblos Vivos, producidos por la CARTV con el apoyo del Gobierno de Aragón, que acercan las historias de diferentes personas que han decidido dar un cambio a su vida y han encontrado en los Aragón un nuevo hogar.