Campo de Belchite impulsa 12.000 euros al patrimonio cultural

Cuatro asociaciones de la Comarca Campo de Belchite han recibido este año una subvención de más de 12.000 euros dentro del plan de ayudas que la Diputación de Zaragoza (DPZ) orientado a fortalecer el tejido asociativo del territorio y a impulsar la protección y divulgación del patrimonio histórico y cultural que albergan los municipios de la provincia.

En total, la DPZ ha concedido 176.000 euros repartidos entre un conjunto de 47 entidades de la provincia. Se trata de un plan que tiene como objetivos poner en valor la riqueza patrimonial de la provincia, así como potenciar la labor de las entidades sin ánimo de lucro dedicadas a su defensa y promoción.

Los fondos han ido asignados a la Fundación Pueblo Viejo de Belchite que ha obtenido el importe de 4.732,80 euros para la innovación digital y la difusión del patrimonio cultural. Le sigue la Asociación Cultural Las Cuatro Torres de Codo, con una asignación de 2.771,46 euros para poder recuperar y difundir el patrimonio histórico e inmaterial de Codo. Por su parte, la Asociación Abrir Malena de Moyuela cuenta con una ayuda de 2.560 euros y así poder difundir en vídeo la Torre de Mudéjar e Iglesia de Nuestra Señora de la Piedad y Pedro Apaolaza y Ramírez , mientras que la Asociación para la Promoción Cultural del Patrimonio de Almonacid de la Cuba con una aportación de 2.480 euros destinados a la recuperación, conservación y puesta en valor de materiales cerámicos procedentes de yacimientos arqueológicos.

El presupuesto de los proyectos presentados debía oscilar entre los 3.000 y los 6.000 euros, subvencionando la institución hasta un máximo del 80% del total.

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Los plazos fijados por la administración provincial, las asociaciones adjudicatarias disponen de un margen temporal para la ejecución de sus propuestas, las cuales deben llevarse a cabo entre el 11 de octubre de 2025 y el 9 de octubre de 2026, fecha que marcará el límite de tiempo.