APOYO A LAS ASOCIACIONES LOCALES
Campo de Belchite impulsa 12.000 euros al patrimonio cultural
Las subvenciones permitirán la recuperación, conservación y puesta en valor de materiales cerámicos, así como la difusión audiovisual de monumentos
LA CRÓNICA
Cuatro asociaciones de la Comarca Campo de Belchite han recibido este año una subvención de más de 12.000 euros dentro del plan de ayudas que la Diputación de Zaragoza (DPZ) orientado a fortalecer el tejido asociativo del territorio y a impulsar la protección y divulgación del patrimonio histórico y cultural que albergan los municipios de la provincia.
En total, la DPZ ha concedido 176.000 euros repartidos entre un conjunto de 47 entidades de la provincia. Se trata de un plan que tiene como objetivos poner en valor la riqueza patrimonial de la provincia, así como potenciar la labor de las entidades sin ánimo de lucro dedicadas a su defensa y promoción.
Los fondos han ido asignados a la Fundación Pueblo Viejo de Belchite que ha obtenido el importe de 4.732,80 euros para la innovación digital y la difusión del patrimonio cultural. Le sigue la Asociación Cultural Las Cuatro Torres de Codo, con una asignación de 2.771,46 euros para poder recuperar y difundir el patrimonio histórico e inmaterial de Codo. Por su parte, la Asociación Abrir Malena de Moyuela cuenta con una ayuda de 2.560 euros y así poder difundir en vídeo la Torre de Mudéjar e Iglesia de Nuestra Señora de la Piedad y Pedro Apaolaza y Ramírez , mientras que la Asociación para la Promoción Cultural del Patrimonio de Almonacid de la Cuba con una aportación de 2.480 euros destinados a la recuperación, conservación y puesta en valor de materiales cerámicos procedentes de yacimientos arqueológicos.
El presupuesto de los proyectos presentados debía oscilar entre los 3.000 y los 6.000 euros, subvencionando la institución hasta un máximo del 80% del total.
Los plazos fijados por la administración provincial, las asociaciones adjudicatarias disponen de un margen temporal para la ejecución de sus propuestas, las cuales deben llevarse a cabo entre el 11 de octubre de 2025 y el 9 de octubre de 2026, fecha que marcará el límite de tiempo.
- Directo | El incendio en Peñas de Riglos (Huesca) afecta ya a 4.000 hectáreas y obliga a evacuar ocho pueblos
- El fuego cerca el monasterio viejo de San Juan de la Peña pero logran rescatar los restos de los reyes de Aragón
- Colapso en el paso por Monrepós y su conexión con Sabiñánigo en el Pirineo aragonés: el corte de la A-132 agrava la circulación en plena operación salida
- Detenido un hombre de 28 años como presunto autor del incendio de Las Peñas de Riglos (Huesca)
- Cuando en el Actur solo había cierzo y descampados: la llegada de un gigante que cambió el barrio para siempre
- Prisión para los dos detenidos por el crimen del matrimonio de Tauste
- Multado y detenido en Zaragoza por ir a más de 110 Km/h en una carretera de 50
- El descenso a Primera RFEF no impide un verano fructífero para las arcas del Real Zaragoza: 5,5 millones como mínimo