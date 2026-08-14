Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Última hora incendio La Peña (Huesca)Restaurante Carcas Casa PedroITV AragónPrevia Real ZaragozaPeligro monasterio San Juan de la PeñaPlanes Zaragoza
instagramlinkedin

APOYO A LAS ASOCIACIONES LOCALES

Campo de Belchite impulsa 12.000 euros al patrimonio cultural

Las subvenciones permitirán la recuperación, conservación y puesta en valor de materiales cerámicos, así como la difusión audiovisual de monumentos

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

LA CRÓNICA

CAMPO DE BELCHITE

Cuatro asociaciones de la Comarca Campo de Belchite han recibido este año una subvención de más de 12.000 euros dentro del plan de ayudas que la Diputación de Zaragoza (DPZ) orientado a fortalecer el tejido asociativo del territorio y a impulsar la protección y divulgación del patrimonio histórico y cultural que albergan los municipios de la provincia.

En total, la DPZ ha concedido 176.000 euros repartidos entre un conjunto de 47 entidades de la provincia. Se trata de un plan que tiene como objetivos poner en valor la riqueza patrimonial de la provincia, así como potenciar la labor de las entidades sin ánimo de lucro dedicadas a su defensa y promoción.

Los fondos han ido asignados a la Fundación Pueblo Viejo de Belchite que ha obtenido el importe de 4.732,80 euros para la innovación digital y la difusión del patrimonio cultural. Le sigue la Asociación Cultural Las Cuatro Torres de Codo, con una asignación de 2.771,46 euros para poder recuperar y difundir el patrimonio histórico e inmaterial de Codo. Por su parte, la Asociación Abrir Malena de Moyuela cuenta con una ayuda de 2.560 euros y así poder difundir en vídeo la Torre de Mudéjar e Iglesia de Nuestra Señora de la Piedad y Pedro Apaolaza y Ramírez , mientras que la Asociación para la Promoción Cultural del Patrimonio de Almonacid de la Cuba con una aportación de 2.480 euros destinados a la recuperación, conservación y puesta en valor de materiales cerámicos procedentes de yacimientos arqueológicos.

El presupuesto de los proyectos presentados debía oscilar entre los 3.000 y los 6.000 euros, subvencionando la institución hasta un máximo del 80% del total.

Noticias relacionadas

Los plazos fijados por la administración provincial, las asociaciones adjudicatarias disponen de un margen temporal para la ejecución de sus propuestas, las cuales deben llevarse a cabo entre el 11 de octubre de 2025 y el 9 de octubre de 2026, fecha que marcará el límite de tiempo.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Directo | El incendio en Peñas de Riglos (Huesca) afecta ya a 4.000 hectáreas y obliga a evacuar ocho pueblos
  2. El fuego cerca el monasterio viejo de San Juan de la Peña pero logran rescatar los restos de los reyes de Aragón
  3. Colapso en el paso por Monrepós y su conexión con Sabiñánigo en el Pirineo aragonés: el corte de la A-132 agrava la circulación en plena operación salida
  4. Detenido un hombre de 28 años como presunto autor del incendio de Las Peñas de Riglos (Huesca)
  5. Cuando en el Actur solo había cierzo y descampados: la llegada de un gigante que cambió el barrio para siempre
  6. Prisión para los dos detenidos por el crimen del matrimonio de Tauste
  7. Multado y detenido en Zaragoza por ir a más de 110 Km/h en una carretera de 50
  8. El descenso a Primera RFEF no impide un verano fructífero para las arcas del Real Zaragoza: 5,5 millones como mínimo

Protesta de los bomberos en Zaragoza.

Protesta de los bomberos en Zaragoza.

El exzaragocista Luis Suárez, en la lista de deseos del FC Barcelona si fracasa la operación Julián Álvarez

El exzaragocista Luis Suárez, en la lista de deseos del FC Barcelona si fracasa la operación Julián Álvarez

La familia de Esther y Javier rompe su silencio tras el crimen de Tauste: "Necesitamos tiempo, respeto y serenidad"

La familia de Esther y Javier rompe su silencio tras el crimen de Tauste: "Necesitamos tiempo, respeto y serenidad"

Samed Bazdar aplaza su debut con el Sint-Truidense al no llegar su transfer

Samed Bazdar aplaza su debut con el Sint-Truidense al no llegar su transfer

Zaragoza destina 19.741 euros a mejorar la accesibilidad del Museo Pablo Gargallo

Zaragoza destina 19.741 euros a mejorar la accesibilidad del Museo Pablo Gargallo

El calor da un respiro a Zaragoza: llega un inminente y abrupto alivio cercado por las tormentas

El calor da un respiro a Zaragoza: llega un inminente y abrupto alivio cercado por las tormentas

Nuevos engaños a temporeros en Aragón: una empresa estafa a medio centenar de bolivianos en la recogida de fruta en La Almunia

Nuevos engaños a temporeros en Aragón: una empresa estafa a medio centenar de bolivianos en la recogida de fruta en La Almunia

El exjugador del Casademont Zaragoza Borisa Simanic se marcha a Alemania

El exjugador del Casademont Zaragoza Borisa Simanic se marcha a Alemania
Tracking Pixel Contents