FIESTAS DE SANTO DOMINGO GUZMÁN
Lécera se divierte durante doce días
Los festejos en honor a Santo Domingo de Guzmán incluyeron actividades para todas las edades, desde concursos de vaquillas hasta festivales de jotas y actuaciones orquestales
La Crónica del Campo de Belchite
Lécera celebró entre finales de julio y principios de agosto sus fiestas en honor a Santo Domingo de Guzmán.
Los actos comenzaron el viernes 24 de julio con el tradicional Día de los Abuelos en el que se celebró la misa en honor a San Joaquín y a Santa Ana, y después hubo una merienda amenizada por Jorge Casado.
El sábado 25 de julio se realizó la presentación de Reinas y Majos 2026, y el domingo 26 de julio los Joteros de Lécera ofrecieron la ronda a las Reinas y Majos.
Las fiestas continuaron el jueves 30 de julio con la merienda de la Asociación de Amas de Casa Lassira, y el pregón de Interpeñas. Y el viernes 31 de julio por la mañana se realizó el pregón infantil a cargo de los majos y las damas infantiles, y por la tarde el pregón oficial de fiestas a cargo del grupo de tambores y bombos, seguido del desfile y concurso de carrozas.
El sábado 1 de agosto comenzó con suelta de vaquillas y almuerzo popular, y siguió con concursos de birlas y rabino, además de hinchables de agua y fiesta de la espuma para los más pequeños. Por la tarde, hubo un espectacular concurso de cortes de toros, y por la noche actuaron el dúo Reymi y la orquesta La Fania.
El domingo 2 de agosto también hubo vaquillas y almuerzo popular, además de pasacalles con los Gigantes de Belchite. Por la tarde, se celebró el concurso de roscaderos, y la noche estuvo amenizada por la orquesta Bacanal.
El lunes 3 de agosto hubo campeonato de fútbol a ciegas, juegos tradicionales infantiles, guateque ambientado en los años 60 y 70, y actuación de la orquesta Valkiria.
Día grande
El martes 4 de agosto se celebró la misa en honor a Santo Domingo de Guzmán amenizada por los Joteros de Lécera con ofrenda de flores, y al finalizar vermú popular. Por la tarde, se realizó la imposición de pañuelos “Mis primeras fiestas 2026”, y hubo un festival de jotas a cargo del Grupo La Fiera organizado por la Asociación Cultural Santa Bárbara, y por la noche actuaron el trío Mediterránea, y la orquesta Alaska.
Y las fiestas terminaron el miércoles 5 de agosto con concurso de postres y tortillas, encierro de minibueyes, juegos tradicionales para adultos, y cena popular amenizada por Raúl Ciprés.
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