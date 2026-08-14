Lécera se divierte durante doce días

Lécera celebró entre finales de julio y principios de agosto sus fiestas en honor a Santo Domingo de Guzmán.

El grupo de tambores y bombos dio este año el pregón.

Los actos comenzaron el viernes 24 de julio con el tradicional Día de los Abuelos en el que se celebró la misa en honor a San Joaquín y a Santa Ana, y después hubo una merienda amenizada por Jorge Casado.

La emotiva entrega de pañuelos dio la bienvenida a los más pequeños.

El sábado 25 de julio se realizó la presentación de Reinas y Majos 2026, y el domingo 26 de julio los Joteros de Lécera ofrecieron la ronda a las Reinas y Majos.

Jota y tradición para poner la banda sonora a los días grandes de Lécera.

Las fiestas continuaron el jueves 30 de julio con la merienda de la Asociación de Amas de Casa Lassira, y el pregón de Interpeñas. Y el viernes 31 de julio por la mañana se realizó el pregón infantil a cargo de los majos y las damas infantiles, y por la tarde el pregón oficial de fiestas a cargo del grupo de tambores y bombos, seguido del desfile y concurso de carrozas.

La gala de presentación de las Reinas y Majos 2026.

El sábado 1 de agosto comenzó con suelta de vaquillas y almuerzo popular, y siguió con concursos de birlas y rabino, además de hinchables de agua y fiesta de la espuma para los más pequeños. Por la tarde, hubo un espectacular concurso de cortes de toros, y por la noche actuaron el dúo Reymi y la orquesta La Fania.

El Día de los Abuelos es uno de los primeros actos festivos.

El domingo 2 de agosto también hubo vaquillas y almuerzo popular, además de pasacalles con los Gigantes de Belchite. Por la tarde, se celebró el concurso de roscaderos, y la noche estuvo amenizada por la orquesta Bacanal.

Las mujeres organizaron una merienda,

El lunes 3 de agosto hubo campeonato de fútbol a ciegas, juegos tradicionales infantiles, guateque ambientado en los años 60 y 70, y actuación de la orquesta Valkiria.

La bandera abriendo la procesión. / Servicio especial

Día grande

El martes 4 de agosto se celebró la misa en honor a Santo Domingo de Guzmán amenizada por los Joteros de Lécera con ofrenda de flores, y al finalizar vermú popular. Por la tarde, se realizó la imposición de pañuelos “Mis primeras fiestas 2026”, y hubo un festival de jotas a cargo del Grupo La Fiera organizado por la Asociación Cultural Santa Bárbara, y por la noche actuaron el trío Mediterránea, y la orquesta Alaska.

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Y las fiestas terminaron el miércoles 5 de agosto con concurso de postres y tortillas, encierro de minibueyes, juegos tradicionales para adultos, y cena popular amenizada por Raúl Ciprés.