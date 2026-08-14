Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Última hora incendio La Peña (Huesca)Restaurante Carcas Casa PedroITV AragónPrevia Real ZaragozaPeligro monasterio San Juan de la PeñaPlanes Zaragoza
instagramlinkedin

FIESTAS DE SANTO DOMINGO GUZMÁN

Lécera se divierte durante doce días

Los festejos en honor a Santo Domingo de Guzmán incluyeron actividades para todas las edades, desde concursos de vaquillas hasta festivales de jotas y actuaciones orquestales

La presentación de las Reinas y Majos congregó a numerosos vecinos. | SERVICIO ESPECIAL

La presentación de las Reinas y Majos congregó a numerosos vecinos. | SERVICIO ESPECIAL

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

La Crónica del Campo de Belchite

Lécera

Lécera celebró entre finales de julio y principios de agosto sus fiestas en honor a Santo Domingo de Guzmán.

El grupo de tambores y bombos dio este año el pregón.

El grupo de tambores y bombos dio este año el pregón.

Los actos comenzaron el viernes 24 de julio con el tradicional Día de los Abuelos en el que se celebró la misa en honor a San Joaquín y a Santa Ana, y después hubo una merienda amenizada por Jorge Casado.

La emotiva entrega de pañuelos dio la bienvenida a los más pequeños.

La emotiva entrega de pañuelos dio la bienvenida a los más pequeños.

El sábado 25 de julio se realizó la presentación de Reinas y Majos 2026, y el domingo 26 de julio los Joteros de Lécera ofrecieron la ronda a las Reinas y Majos.

Jota y tradición para poner la banda sonora a los días grandes de Lécera.

Jota y tradición para poner la banda sonora a los días grandes de Lécera.

Las fiestas continuaron el jueves 30 de julio con la merienda de la Asociación de Amas de Casa Lassira, y el pregón de Interpeñas. Y el viernes 31 de julio por la mañana se realizó el pregón infantil a cargo de los majos y las damas infantiles, y por la tarde el pregón oficial de fiestas a cargo del grupo de tambores y bombos, seguido del desfile y concurso de carrozas.

La gala de presentación de las Reinas y Majos 2026.

La gala de presentación de las Reinas y Majos 2026.

El sábado 1 de agosto comenzó con suelta de vaquillas y almuerzo popular, y siguió con concursos de birlas y rabino, además de hinchables de agua y fiesta de la espuma para los más pequeños. Por la tarde, hubo un espectacular concurso de cortes de toros, y por la noche actuaron el dúo Reymi y la orquesta La Fania.

El Día de los Abuelos es uno de los primeros actos festivos.

El Día de los Abuelos es uno de los primeros actos festivos.

El domingo 2 de agosto también hubo vaquillas y almuerzo popular, además de pasacalles con los Gigantes de Belchite. Por la tarde, se celebró el concurso de roscaderos, y la noche estuvo amenizada por la orquesta Bacanal.

Las mujeres organizaron una merienda,

Las mujeres organizaron una merienda,

El lunes 3 de agosto hubo campeonato de fútbol a ciegas, juegos tradicionales infantiles, guateque ambientado en los años 60 y 70, y actuación de la orquesta Valkiria.

La bandera abriendo la procesión.

La bandera abriendo la procesión. / Servicio especial

Día grande

El martes 4 de agosto se celebró la misa en honor a Santo Domingo de Guzmán amenizada por los Joteros de Lécera con ofrenda de flores, y al finalizar vermú popular. Por la tarde, se realizó la imposición de pañuelos “Mis primeras fiestas 2026”, y hubo un festival de jotas a cargo del Grupo La Fiera organizado por la Asociación Cultural Santa Bárbara, y por la noche actuaron el trío Mediterránea, y la orquesta Alaska.

Noticias relacionadas

Y las fiestas terminaron el miércoles 5 de agosto con concurso de postres y tortillas, encierro de minibueyes, juegos tradicionales para adultos, y cena popular amenizada por Raúl Ciprés.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Directo | El incendio en Peñas de Riglos (Huesca) afecta ya a 4.000 hectáreas y obliga a evacuar ocho pueblos
  2. El fuego cerca el monasterio viejo de San Juan de la Peña pero logran rescatar los restos de los reyes de Aragón
  3. Colapso en el paso por Monrepós y su conexión con Sabiñánigo en el Pirineo aragonés: el corte de la A-132 agrava la circulación en plena operación salida
  4. Detenido un hombre de 28 años como presunto autor del incendio de Las Peñas de Riglos (Huesca)
  5. Cuando en el Actur solo había cierzo y descampados: la llegada de un gigante que cambió el barrio para siempre
  6. Prisión para los dos detenidos por el crimen del matrimonio de Tauste
  7. Multado y detenido en Zaragoza por ir a más de 110 Km/h en una carretera de 50
  8. El descenso a Primera RFEF no impide un verano fructífero para las arcas del Real Zaragoza: 5,5 millones como mínimo

Un caza de la OTAN derriba un dron sobre Letonia que obliga a mandar alertas a los móviles en el país báltico

Un caza de la OTAN derriba un dron sobre Letonia que obliga a mandar alertas a los móviles en el país báltico

Una intoxicación alimentaria masiva por un menú escolar gratuito deja 269 niños ingresados en Indonesia

Una intoxicación alimentaria masiva por un menú escolar gratuito deja 269 niños ingresados en Indonesia

Vídeo | Así fue el traslado de los bienes del Monasterio de San Juan de la Peña por la amenaza del incendio de La Peña

Carlos Gutiérrez, veterinario: “Se rapa a los gatos pensando que pasarán menos calor, pero su pelo es su propio aire acondicionado”

G2 convierte su camiseta en territorio de Wizards of the Coast

G2 convierte su camiseta en territorio de Wizards of the Coast

Ensalada de pasta con pollo y huevo: un plato fácil y perfecto para los días de calor

La Feria del Libro de Gijón, en el vídeopodcast del suplemento ABRIL: “Un evento cultural tiene que tener la identidad de la ciudad donde se celebra”

La Feria del Libro de Gijón, en el vídeopodcast del suplemento ABRIL: “Un evento cultural tiene que tener la identidad de la ciudad donde se celebra”

El Gobierno investiga la aparición de marcas de perdigones en la orca ibérica Toñi en aguas de Gibraltar

El Gobierno investiga la aparición de marcas de perdigones en la orca ibérica Toñi en aguas de Gibraltar
Tracking Pixel Contents