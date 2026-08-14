JORNADAS TROGLODITAS CONTEMPORÁNEAS
Moyuela y Azuara ponen en valor el legado de sus cuevas y bodegas
La Crónica del Campo de Belchite
Moyuela y Azuara celebraron los días 3, 4 y 5 de julio las I Jornadas Trogloditas Contemporáneas: Cuevas, viviendas y bodegas como patrimonio vivo y motor rural. Estos espacios excavados en la tierra se convirtieron en escenario de visitas, conversaciones, música, artes escénicas, talleres y proyecciones con un objetivo común: mirar a las cuevas no solo como herencia, sino como parte activa del presente y del futuro del medio rural.
Las jornadas comenzaron el viernes 3 por la tarde con una visita guiada a distintas cuevas en Moyuela. En una de ellas, se pudo ver la escultura de Juan Fanlo que simbólicamente representa la planta que nace en la cueva del Tabaco, en Azuara, donde se picó el comienzo del túnel que uniría las dos localidades. Luego, en el mirador frente a la casa cueva, Juan Pinilla, Javier Rabadán y David Caro ofrecieron un concierto de flamenco.
Charlas y experiencias
El sábado, en la cueva del Tabaco de Azuara, se celebró una mesa redonda en torno a las cuevas, vivienda, cultura y turismo. Manuel Pérez Corzán, ex director de Planeamiento Urbanístico en el Ayuntamiento de Zaragoza, habló de las casas cueva del barrio de Juslibol, surgimiento, ocupación, población y situación actual. Tomás García Píriz, director de la Cátedra Institucional de Arquitectura Excavada y Paisaje Cultural de la UGR, expuso la investigación que está llevando a cabo y los proyectos que dirige. Y Dulce Jiménez, contó su experiencia empresarial, Hábitat Troglodita Almagruz (Granada) y el Centro de Interpretación Etnográfica.
Luego, en la cueva de los Roche, se ofreció un ágape a los visitantes de Moyuela y vecinos de Azuara que acudieron a la mesa redonda.
A primera hora de la tarde, se pudo disfrutar de una charla de Arquitectura negativa, naturalmente bioconstrucción. Y al final de la tarde, nuevamente en la singular cueva del Tabaco de Azuara, Valeria Guglietti deleitó con su teatro de sombras Roma Umbra. Las jornadas finalizaron el domingo en Moyuela con un taller de acercamiento a la arcilla dirigido por Recreando Estudio Creativo.
Las I Jornadas Trogloditas Contemporáneas estaban organizadas por los ayuntamientos de Moyuela y Azuara, con el impulso de Arcumo (Asociación para la Recuperación de las Cuevas de Moyuela), Arbir Malena y Aviroma, con financiación de Adecobel a través de la línea Leader.
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