Como cada verano, durante los meses de julio y agosto, Moyuela cuenta con un montón de actividades para todos los públicos.

Moyuela llena el verano de ocio para todas las edades

Las dos primeras semanas de julio, gracias a la Comarca Campo de Belchite, se llevó a cabo Ludoverano con actividades por las mañanas. En el centro social, los pequeños a partir de 4 años han realizado manualidades, experimentos, bailes, actividades de movimiento… y se han relacionado unos con otros.

Moyuela llena el verano de ocio para todas las edades

Las siguientes cinco semanas, se han solapado dos actividades. Por un lado, la Escuela de Verano, gracias al Ayuntamiento de Moyuela, para pequeños desde los 3 años, donde además de talleres, manualidades, bailes, juegos en la piscina… se han llevado a cabo actividades para fomentar la cultura e historia del pueblo, mediante algunas excursiones y la tradicional salida al lavadero, donde ataviados con delantales, pozales, jabón de tajo y la ropa, la chavalería disfruta aprendiendo las labores que antes se hacían, de la mano de las monitoras y de muchas abuelas que se acercan a enseñarles. Otro acto destacable de la escuela es el cine de verano todos los miércoles.

Moyuela llena el verano de ocio para todas las edades

Y para los y las amantes del fútbol, el Ayuntamiento de Moyuela y la Peña Zaragocista de Moyuela han propuesto el IV Clinic Fútbol Sala Moyuela, para niños y niñas desde los 6 años hasta los 15, todas las mañanas en el pabellón.

Moyuela llena el verano de ocio para todas las edades

Gracias a la Comarca, también se ha realizado el cursillo de natación y aquagym.

Moyuela llena el verano de ocio para todas las edades

Durante todos los fines de semana del mes de julio, ha habido gran cantidad de actividades preparadas por las distintas asociaciones del pueblo. La Peña Zaragocista celebró un torneo de fútbol y su tradicional cena. La asociación de mayores celebró el Día del Mayor, con una andada, una charla de la mano de Carlos Tapia y un vino español después. También se ha celebrado la BTT con ruta corta, ruta larga, andada y comida popular. Y la Comisión de Fiestas preparó varias actividades entre ellas, cena popular, concierto de flamenco, disco móvil, jugadas de bingo…

Y además, se continúa llevando a cabo una de las actividades estrella del verano en Moyuela, la fresca. Después de cenar, padres, madres, abuelos, abuelas, y los más pequeños, salen a la calle Barranco principalmente, pero también a las puertas de las casas, a jugar, conversar, en definitiva, a seguir alternando con la gente del pueblo. El pasado domingo 2 de agosto, a las diez de la noche, el ratito de la «fresca» fue dinamizado por algunos vecinos y vecinas de Moyuela, capitaneados por Jesús Pescador, del grupo Navegantes y de la mano de la Asociación Cultural Arbir Malena. Jesús, caracterizado de Ian McCalister, volvió a venir a Moyuela desde Escocia, a través de las cuevas o agujeros de gusano que, según él conectan ambas localidades, para contar leyendas y cantar canciones de antes. Además, se pudo disfrutar de las anécdotas de Fina, José, Jesús, Juan José y Lorenzo, vecinas y vecinos del pueblo, que hicieron que grandes y pequeños pudieran disfrutar juntos de ese ratito de fresca.

Agosto sin pausa

Los primeros días de agosto, también han estado repletos de actividades. Desde poder tramitar el DNI o pasaporte en el centro social, y recibir una charla del comisario jefe Javier Abadía, a varias visitas guiadas por las cuevas de Moyuela y el patrimonio de del pueblo, o el Scape Village Igualitario para peques de 7 a 13 años en el centro social y sus alrededores.

El domingo 9 de agosto, la Asociación Cultural Arbir Malena presentó un nuevo cuento de la colección de cuentos Conoce tu pueblo, titulado La niña y el gallo. Un viaje por el corazón de uno de los símbolos de Moyuela, escrito por José Abadía Tirado y José Antonio Abadía Durango. En este nuevo cuento se continúa entremezclando la fantasía, con la historia y tradición del pueblo, destinado al público infantil para acercarles a uno de los grandes símbolos de Moyuela, el Gallo. A continuación, se presentó también el video Moyuela, del Mudéjar al Barroco, teatralizado por Jesús Pescador, del grupo Navegantes, y algunos vecinos del pueblo como Juan José Crespo, Francisco Bordonada y José Abadía, y grabado y editado por Salvador Palos. Ya se puede disfrutar del contenido del vídeo en Youtube. Con la entrega de la revista de este mes, también se entregará un ejemplar del cuento y un díptico donde se recoge información utilizada para la elaboración del vídeo.

Un guiño especial a la gastronomía

En el acto, la siguiente publicación presentada, aunque todavía no está en formato físico, ha sido un libro de recetas, titulado Recetas de nuestras madres y abuelas. Cocina y alimentación tradicional en Moyuela. En este libro, que se sale del tradicional formato de los Cuadernos Apaolaza, por el contenido del mismo, pero que pretende recoger la esencia de los mismos, se exponen 54 recetas explicadas por catorce personas relacionadas de cerca con Moyuela. Con esta publicación se recoge el testigo lanzado por las hermanas Berné, que iniciaron dicha labor de recogida y publicación de recetas de platos típicos de nuestro pueblo. Finalmente finalizó la mañana con la tradicional puesta infantil del pañuelo. Éste es el quinto año que se celebra este acontecimiento tan emotivo, en el que los más pequeños del pueblo, reciben su pañuelo del Gallico, símbolo de especial relevancia en el pueblo.

Tras la misma, se colocó el pañuelo al Gallico del Barranco, y todos los presentes se hicieron la foto de familia. Además el sábado 8 de agosto, se llevaron a cabo varios actos prefiestas de la mano de la comisión.

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Por la mañana, se celebraron varios partidos de futbito infantil y de adultos, y por la tarde-noche, un concurso de ranchos, en el que hubo éxito de participación y reinó el buen ambiente, la concordia y una divertida degustación de los mismos, una gran jugada de bingo y unos buenos bailes en el frontón con varios DJs.