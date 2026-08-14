Música y buen ambiente en las fiestas de Moneva
El municipio zaragozano ha celebrado sus fiestas patronales del 6 al 9 de agosto con una variada programación que incluyó encierros, macrofiestas y una cena popular
Crónica Campo de Belchite
Moneva celebró del 6 al 9 de agosto sus fiestas patronales. Los actos comenzaron el jueves con el bienvenido chupinazo, seguido de la presentación de reinas y majos y, para terminar el primer día festivo, hubo un recorrido de peñas. El viernes hubo encierro de carretones, tributo rumbero y fiesta remember.
Durante el fin de semana, el sábado comenzó con actividades para los más pequeños con hinchables refrescantes, siguió con pasacalles de disfraces y levantÓ a todo el mundo con la macrofiesta Flower Power. El último día se completó con una ambientada disco-aqua, y el broche de oro a las fiestas fue una cena popular amenizada por el dúo Yelenna Palenzuela. Unos día de celebración inolvidables para los vecinos de Moneva.
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