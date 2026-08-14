CINE DE VERANO
Noche de película en Lagata para los más pequeños en el pabellón
La iniciativa municipal proyectó varias películas infantiles en el pabellón, a la que acudieron numerosos pequeños y algunos padres
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Crónica Campo de Belchite
Lagata
El Ayuntamiento de Lagata ofreció el sábado 8 de agosto una sesión de cine infantil nocturno en el pabellón municipal. Se trata de una actividad en la que los niños pudieron disfrutar de varias películas en un ambiente tranquilo. También asistieron unos cuantos padres de los pequeños para divertirse durante las animaciones proyectadas.
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