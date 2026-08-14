ABASTECIMIENTO DE AGUA
La piscina estrena una nueva tubería en Samper de Salz
La inversión de 48.370 euros, subvencionada por el Plan + Provincia de DPZ, renueva el pavimento y mejora el abastecimiento de agua de la piscina municipal
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La Crónica del Campo de Belchite
Samper de Salz
El Ayuntamiento de Samper del Salz ha renovado el pavimento y ha puesto una tubería de abastecimiento de agua para la piscina. Antes, la misma tubería que llevaba el agua hasta la piscina se tenía que utilizar para subir el agua al depósito desde el pozo. La actuación estaba presupuestada en 48.370 euros, subvencionados con el Plan + Provincia de DPZ.
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