La piscina estrena una nueva tubería en Samper de Salz

El Ayuntamiento de Samper del Salz ha renovado el pavimento y ha puesto una tubería de abastecimiento de agua para la piscina. Antes, la misma tubería que llevaba el agua hasta la piscina se tenía que utilizar para subir el agua al depósito desde el pozo. La actuación estaba presupuestada en 48.370 euros, subvencionados con el Plan + Provincia de DPZ.