Abierto el plazo para solicitar las ayudas Leader en el Campo de Belchite

Las personas que tienen en marcha un proyecto empresarial, o quieren ampliar o modernizar su negocio o están pensando en emprender en la Comarca Campo de Belchite, están a tiempo de conseguir financiación a fondo perdido. La Asociación para el Desarrollo Rural del Campo de Belchite (Adecobel) recuerda a todas las pymes, cooperativas y emprendedores del territorio que se encuentra abierto el plazo de solicitud para las ayudas Leader, correspondiente al segundo proceso de selección del año, cuyo plazo finaliza el próximo 30 de septiembre.

Desde Adecobel destacan que las subvenciones Leader tienen como objetivo impulsar la actividad económica, generar empleo y consolidar población en el entorno rural.

Las líneas de ayuda destinadas a iniciativas emprendedoras suponen el grueso del presupuesto. Se trata de ayudas a fondo perdido para la creación de nuevos negocios, así como para la modernización, mejora de procesos, adquisición de maquinaria o ampliación de empresas y cooperativas ya existentes en la comarca. Además, dentro de estas ayudas a proyectos productivos se encuentra el Emprende Rural Leader, una línea específica diseñada para apoyar a nuevos emprendedores y jóvenes que se den de alta como autónomos e inicien su actividad profesional en el territorio.

El programa Leader también contempla otras líneas de ayudas destinadas a proyectos no productivos.

Asesoramiento y apoyo

Desde Adecobel se ofrece un servicio de asesoramiento y apoyo técnico continuo para acompañar a las personas interesadas en todo el proceso de preparación y presentación del expediente. Para resolver dudas o iniciar el trámite, las personas interesadas pueden ponerse en contacto con la oficina de Adecobel en Belchite a través de sus canales habituales de teléfono y correo electrónico.

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Las ayudas Leader están cofinanciadas por la Unión Europea (Feader) y el Gobierno de Aragón (Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación).