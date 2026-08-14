Belchite de Película corona a "El aquello" como mejor cortometraje en su novena edición

Belchite de Película ha cerrado su IX edición por todo lo alto. El cortometraje El aquello de Miguel Ángel Ochoa se llevó el máximo galardón de este año. Además, el accésit fue para Plan B, dirigido por Javito, y el Premio del Público-Aragón TV para Belchite D’Or, tu villa de vacaciones de Javi Gil.

El cortometraje de Miguel Ángel Ochoa se llevó el máximo galardón del concurso.

Por otro lado, el premio a la mejor Mejor interpretación masculina se concedió a Jaime Ocaña, por Álvaro mi pisote, y Daniela León y Sara Burdíos recibieron la distinción a Mejor interpretación femenina por Las figurantes. Este corto también consiguió el Premio racord mejor guión para Carlos Gargantilla.

El actor Juanjo Artero recibió el Premio Trayectoria. / Servicio especial

Con vistas al cielo, de Laura Gracia Quiñones y Leyre Blanco Remírez, se alzó con el Premio Me toca la fibra Embou. El Premio mejor montaje (concedido por La Casa Encantada) fue para en Núria Villar, Sara Mora y Mario Bosquet por Soplagaitas, y el novedoso Premio al mejor vestuario para Rubén Siso por Huellas.

El jurado decidió, además, entregar una Mención especial al cortometraje Los fantasmones de Alexandru Turlas.

Un jurado de renombre El jurado encargado de valorar las piezas audiovisuales este año ha estado integrado por José Luis Calejero, integrante del Departamento de Fomento Audiovisual y Nuevos Proyectos de Aragón TV y experto cinematográfico; Elena Cid, directora, guionista y productora; Raúl García Medrano, productor y director del Festival de Cine de Comedia de Tarazona; Chechu León, director de Octubre Corto, Festival de Cine de Arnedo, en La Rioja; Sara Mansanet, subdirectora de Cinematografía y Audiovisuales del Palau de la Música de València y directora de la Mostra de València-Cinema del Mediterrani, y María Zaragoza, escritora, guionista y productora.

Premio Trayectoria

Fuera de concurso, el festival reconoció con el Premio Belchite de Película Trayectoria la extensa y versátil carrera del actor Juanjo Artero. Desde su mítico debut en Verano Azul, el madrileño se ha convertido en un rostro imprescindible de la ficción española a través de series como El comisario, largometrajes como No habrá paz para los malvados y una constante y exitosa dedicación al teatro. Actualmente de gira con Asesinato en el Orient Express, y a punto de estrenar El club de los poetas muertos, Artero recibió este galardón como homenaje a toda una vida dedicada a la interpretación.

Creatividad entre bandidos y delantales

En la IX edición del certamen participaron más de 150 personas distribuidas en 20 equipos procedentes de Albacete, Valencia, Madrid, Álava, Huesca, Murcia, Vizcaya, Logroño, Zaragoza y Belchite. Todos ellos grabaron y editaron sus obras en Belchite en el transcurso de 24 horas, introduciendo, además, dos elementos que les fueron revelados apenas unos minutos antes de comenzar los rodajes: la palabra «bandido» y un delantal como homenaje al centenario del nacimiento de Eduardo Ducay y Rafael Azcona. La palabra hace referencia al Bandido Fendetestas, personaje principal de El bosque animado (1987), una película de José Luis Cuerda producida por Eduardo Ducay. En cuanto al objeto, el delantal recuerda al que porta Michel Piccoli en una de las escenas de la película La Grand Bouffe (1973) de Marco Ferreri con guión de Rafael Azcona.

Talento y proyección

Desde la organización del festival, su director, José Ramón Mañeru, agradeció a todos los equipos su participación: «El nivel de exigencia es altísimo, pero la pasión y dedicación de los equipos hace posible que superen con creces el desafío. Una vez más hemos sido testigos del talento, la creatividad y el compañerismo que siempre caracterizan a este certamen».

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Por su parte, el alcalde de Belchite, Carmelo Pérez, agradeció todo el trabajo de la organización e incidió en la importancia que tienen para el municipio citas culturales como esta: «Nos ayudan a proyectar la imagen del municipio y del Pueblo Viejo, nuestro patrimonio y nuestra historia a través de las artes, en este caso, el audiovisual. Siempre es un orgullo ver cómo las calles se llenan de vida y se transforman en un gran plató de cine».