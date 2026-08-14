La labor de la Protección Civil del Campo de Belchite recibe un reconocimiento

El Gobierno de Aragón celebró el martes 30 de junio el acto de entrega de las Placas al Mérito de Protección Civil 2025, una ceremonia con la que se reconoce la excelencia, la profesionalidad y la vocación de servicio de personas, entidades y colectivos que han destacado por su contribución a la protección de la ciudadanía y a la gestión de las emergencias.

El presidente de la agrupación recogió este reconocimiento. / Servicio especial

La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil del Campo de Belchite fue una de las entidades que recibió esta placa en reconocimiento a su rápida respuesta durante las fuertes tormentas del pasado mes de junio de 2025.

Desde la Comarca Campo de Belchite han trasladado su más sincera enhorabuena a todo el equipo, y el agradecimiento por su esfuerzo y solidaridad cuando más se les necesita.

Tras recibir el reconocimiento, el presidente de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil (AVPC) Campo de Belchite, Adrián López, señaló que este «es un servicio totalmente voluntario. Todos tenemos algo dentro del corazón que nos hace ayudar a la gente y crear una sociedad mejor entre todos», y recordó especialmente aquellos farragosos días «rescatando personas», «sacando barro», «limpiando calles» y «preparando bocadillos» por la gran tromba de agua que descargó sobre Azuara. «Fue un orgullo porque todos estuvimos remando en la misma dirección y todos nos echamos una mano cuando más falta hacía. Luchamos todos juntos para sacar todo adelante», se ha enorgullecido López.

Animar a la gente joven

Y es que, desde su creación en 2002 como voluntarios de Valmadrid, él no recuerda una emergencia de tal envergadura, ya que por norma general colaboran en servicios ordinarios como eventos deportivos y en otros extraordinarios como los accidentes de tráficos o los incendios.

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En estos momentos, la agrupación cuenta con 24 voluntarios de Azuara, Lécera, La Puebla de Albortón y Valmadrid, aunque toda ayuda es poca y por eso quiere «animar a la gente joven» a formar parte de la asociación para «ser más fuertes en las emergencias».