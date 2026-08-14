Un retrato de la vida rural en Letux

Letux acogió el viernes 24 de julio la presentación del libro El susurro del Aguasvivas, de Carolina Lapeña Gallego. Se trata de una novela histórica que retrata la vida y la resistencia rural en la villa aragonesa de Letux a través de la historia y el fluir del río Aguasvivas. La autora señaló que la obra es un tributo a Letux, lugar donde creció, pero también a cada pueblo de Aragón.

Los asistentes conocieron los detalles de esta obra.

Carolina Lapeña Gallego es graduada en Filología Hispánica por la Universidad de Zaragoza y Máster en Formación e Investigación Literaria y Teatral por la UNED. Aunque sus raíces y primeros recuerdos son de Letux, su trayectoria vital y residencia actual es El Burgo de Ebro.

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El susurro del Aguasvivas es su proyecto más personal: una galería de fotografías narrativas donde pone su formación filológica al servicio de la memoria colectiva, transformando el rigor de los archivos en latidos humanos que, aunque nacen en un pequeño pueblo de Aragón, pertenecen a la historia universal de todos.