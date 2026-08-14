BELCHITE MUSIC FEST
El Pueblo Viejo de Belchite vuelve a latir al ritmo de pop y rock
El Pueblo Viejo de Belchite acogió la noche del sábado 4 de julio una cita musical que reunió a La Guardia, Lord Beyron y Bandido para celebrar la música rock en su edición de 2026
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
La Crónica del Campo de Belchite
Belchite
La plaza de San Agustín del Pueblo Viejo de Belchite se volvió a llenar el sábado 4 de julio para disfrutar de una noche de rock y un ambiente increíble en el Belchite Music 2026. Este año los protagonistas fueron La Guardia, icónico grupo granadino de los 80 que está conmemorando cuatro décadas en la carretera con su gira Ruta 40; Lord Beyron, uno de los grupos de rock zaragozanos más top del momento, con su tributo a Sabina; y Bandido con su show Di-versiones.
- Directo | El incendio en Peñas de Riglos (Huesca) afecta ya a 4.000 hectáreas y obliga a evacuar ocho pueblos
- El fuego cerca el monasterio viejo de San Juan de la Peña pero logran rescatar los restos de los reyes de Aragón
- Colapso en el paso por Monrepós y su conexión con Sabiñánigo en el Pirineo aragonés: el corte de la A-132 agrava la circulación en plena operación salida
- Detenido un hombre de 28 años como presunto autor del incendio de Las Peñas de Riglos (Huesca)
- Cuando en el Actur solo había cierzo y descampados: la llegada de un gigante que cambió el barrio para siempre
- Prisión para los dos detenidos por el crimen del matrimonio de Tauste
- Multado y detenido en Zaragoza por ir a más de 110 Km/h en una carretera de 50
- El descenso a Primera RFEF no impide un verano fructífero para las arcas del Real Zaragoza: 5,5 millones como mínimo