El Pueblo Viejo de Belchite vuelve a latir al ritmo de pop y rock

La plaza de San Agustín del Pueblo Viejo de Belchite se volvió a llenar el sábado 4 de julio para disfrutar de una noche de rock y un ambiente increíble en el Belchite Music 2026. Este año los protagonistas fueron La Guardia, icónico grupo granadino de los 80 que está conmemorando cuatro décadas en la carretera con su gira Ruta 40; Lord Beyron, uno de los grupos de rock zaragozanos más top del momento, con su tributo a Sabina; y Bandido con su show Di-versiones.