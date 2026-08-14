ACCIÓN INTERNACIONAL
Un taller refuerza la conservación del Pueblo Viejo de Belchite
Un grupo de estudiantes internacionales ha trabajado en la conservación de las ruinas, buscando su estabilización para las futuras generaciones.
La Crónica del Campo de Belchite
Un total de 11 estudiantes internacionales de posgrado realizaron en el mes de junio un taller práctico en el Pueblo Viejo de Belchite. Su finalidad era desarrollar un ambicioso proyecto de conservación centrado en la estabilización de las ruinas.
Watch List
La iniciativa estaba organizada por World Monuments Fund (WMF) en colaboración con el Ayuntamiento, la Fundación Pueblo Viejo, la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid (Oficial) y la Universidad de Zaragoza.
En 2025, el Pueblo Viejo de Belchite entró en la Watch List, un programa internacional de vigilancia para salvaguardar el patrimonio cultural, impulsado por la WMF.
Acciones como esta permiten visibilizar el patrimonio del municipio, proteger y consolidar las ruinas para que no desaparezcan y poder así mantenerlas como símbolo de memoria y paz para las nuevas generaciones.
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