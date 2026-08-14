Moyuela se corona en el III Torneo Intercomarcal de Fútbol Sala de Plenas

Plenas acogió el sábado 1 de agosto la celebración de la tercera edición del Torneo Intercomarcal de Fútbol Sala que se desarrolló por la tardeen las instalaciones del frontón.

Emoción y nervios por parte del público para descubrir el equipo ganador. | SERVICIO ESPECIAL

En esta ocasión participaron en la competición las localidades de Moyuela, Loscos, Blesa, Cortes, Letux y Plenas que, además de su buen juego, exhibieron un buen ambiente que se trasladó también a los numerosos aficionados que se dieron cita en el municipio.

Finalmente, fue el conjunto de Moyuela el que este año se proclamó campeón del torneo.

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Al caer la noche, jugadores y visitantes compartieron una multitudinaria cena popular en un ambiente festivo. La velada continuó con la emoción del bingo y el ritmo de una disco móvil que mantuvo la pista llena, rematando asó una jornada inolvidable de deporte y convivencia de cara a la próxima edición.