VERANO DEPORTIVO
Moyuela se corona en el III Torneo Intercomarcal de Fútbol Sala de Plenas
Plenas acogió la tercera edición del torneo, que culminó con una cena popular y actividades de ocio para los asistentes
La Crónica del Campo de Belchite
Plenas acogió el sábado 1 de agosto la celebración de la tercera edición del Torneo Intercomarcal de Fútbol Sala que se desarrolló por la tardeen las instalaciones del frontón.
En esta ocasión participaron en la competición las localidades de Moyuela, Loscos, Blesa, Cortes, Letux y Plenas que, además de su buen juego, exhibieron un buen ambiente que se trasladó también a los numerosos aficionados que se dieron cita en el municipio.
Finalmente, fue el conjunto de Moyuela el que este año se proclamó campeón del torneo.
Al caer la noche, jugadores y visitantes compartieron una multitudinaria cena popular en un ambiente festivo. La velada continuó con la emoción del bingo y el ritmo de una disco móvil que mantuvo la pista llena, rematando asó una jornada inolvidable de deporte y convivencia de cara a la próxima edición.
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