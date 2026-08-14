FIESTAS EN HONOR A SAN FAUSTO
La tradición se adueña de las calles de Valmadrid
La localidad celebró San Fausto el 16 de julio, una festividad con raíces que se remontan a 1723, honrando antiguas tradiciones
Crónica Campo de Belchite
Valmadrid celebró el 16 de julio San Fausto, una fiesta sobretodo de tradiciones muy antiguas datadas del 1723. Este año el mayordomo es Alex Mateo, el más pequeño de la cofradía con el que acaba la rueda y se empieza una nueva.
Los actos comienzan la tarde anterior con las llamadas «completas». Se toca a misa y suben los cofrades a preparar las velas, cirios, y colocar al santo en la peana. El mayordomo es el que viste a San Fausto con la banda, un ramo pequeño y sus cuatro roscones.
La cofradía se mantiene activa todo el año con sus encuentros
La cofradía se reúne durante el año varias veces. El primer fin de semana de septiembre se va pedir casa por casa para el que quiera aportar para la música. Luego se juntan a tomar pastas, melón y sandía.
El primer fin de semana de mayo se juntan para hablar de lo que se va a hacer en las fiestas y si hay algo para la cofradía.
Durante el año, en días señalados, el mayordomo y menordomo pasan la vela en la eucaristía
A las 6 de la mañana, se bandean las campanas, y sale la procesión hasta el pilón. Se hace tan temprano porque antiguamente así los segadores podían ir a realizar las labores propias del campo. Después, los cofrades desayunan todos juntos en casa del mayordomo. Y sobre las 10 se pasa un pequeño refresco de bizcocho y vino rancio por cada casa.
A las 12 se celebra la tradicional misa baturra, seguida de un refresco para todos. Después se juntan a comer amigos y familiares, y la cofradía se junta aparte en casa del mayordomo.
Sobre las 7 empieza la disco móvil, y a las 9 se cortan las dos tortas, una del mayordomo y otra del menordomo, se reparte un canto de cada torta a cada cofrade, y se pasan cuentas. Y al día siguiente se celebra la misa de difuntos.
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