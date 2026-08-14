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FIESTAS EN HONOR A SAN FAUSTO

La tradición se adueña de las calles de Valmadrid

La localidad celebró San Fausto el 16 de julio, una festividad con raíces que se remontan a 1723, honrando antiguas tradiciones

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Crónica Campo de Belchite

Valmadrid

Valmadrid celebró el 16 de julio San Fausto, una fiesta sobretodo de tradiciones muy antiguas datadas del 1723. Este año el mayordomo es Alex Mateo, el más pequeño de la cofradía con el que acaba la rueda y se empieza una nueva.

Los vecinos se reunieron para hacer una comida popular

Los vecinos se reunieron para hacer una comida popular / Servicio especial

Los actos comienzan la tarde anterior con las llamadas «completas». Se toca a misa y suben los cofrades a preparar las velas, cirios, y colocar al santo en la peana. El mayordomo es el que viste a San Fausto con la banda, un ramo pequeño y sus cuatro roscones.

La tradición tiene un papel fundamental en estas fiestas

La tradición tiene un papel fundamental en estas fiestas / Servicio especial

La cofradía se mantiene activa todo el año con sus encuentros

La cofradía se reúne durante el año varias veces. El primer fin de semana de septiembre se va pedir casa por casa para el que quiera aportar para la música. Luego se juntan a tomar pastas, melón y sandía.

El primer fin de semana de mayo se juntan para hablar de lo que se va a hacer en las fiestas y si hay algo para la cofradía.

Durante el año, en días señalados, el mayordomo y menordomo pasan la vela en la eucaristía

El mayordomo fue el encargado de vestir al santo

El mayordomo fue el encargado de vestir al santo / Servicio especial

A las 6 de la mañana, se bandean las campanas, y sale la procesión hasta el pilón. Se hace tan temprano porque antiguamente así los segadores podían ir a realizar las labores propias del campo. Después, los cofrades desayunan todos juntos en casa del mayordomo. Y sobre las 10 se pasa un pequeño refresco de bizcocho y vino rancio por cada casa.

Los más pequeños disfrutaron también de las fiestas

Los más pequeños disfrutaron también de las fiestas / Servicio especial

A las 12 se celebra la tradicional misa baturra, seguida de un refresco para todos. Después se juntan a comer amigos y familiares, y la cofradía se junta aparte en casa del mayordomo.

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A las 6 de la mañana se realizó la procesión del santo

A las 6 de la mañana se realizó la procesión del santo / Servicio especial

Sobre las 7 empieza la disco móvil, y a las 9 se cortan las dos tortas, una del mayordomo y otra del menordomo, se reparte un canto de cada torta a cada cofrade, y se pasan cuentas. Y al día siguiente se celebra la misa de difuntos.

El buen ambiente destacó por encima de todo

El buen ambiente destacó por encima de todo / Servicio especial

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