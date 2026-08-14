Tributo musical en Lagata para los mayores

La Asociación de Mayores Santa Águeda de Lagata organizó el sábado 25 de julio una actuación musical tributo a La Oreja de Van Gogh y El Canto del Loco en el pabellón.

Cena veraniega

Unas semanas antes, el sábado 11 de julio, la asociación de mayores de Lagata había organizado una cena veraniega con actuación. El menú estuvo compuesto por hamburguesa completa, ensalada, patatas chips, helado, café y bebidas. Y luego continúo la diversión con la actuación de Yuri Ramos y se sorteo un jamón.