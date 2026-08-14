NOCHES DE MÚSICA Y SABOR EN LAGATA
Tributo musical en Lagata para los mayores
Como parte de sus actividades de verano, la asociación de mayores de Lagata ofreció una cena con espectáculo el 11 de julio
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La Crónica del Campo de Belchite
Lagata
La Asociación de Mayores Santa Águeda de Lagata organizó el sábado 25 de julio una actuación musical tributo a La Oreja de Van Gogh y El Canto del Loco en el pabellón.
Cena veraniega
Unas semanas antes, el sábado 11 de julio, la asociación de mayores de Lagata había organizado una cena veraniega con actuación. El menú estuvo compuesto por hamburguesa completa, ensalada, patatas chips, helado, café y bebidas. Y luego continúo la diversión con la actuación de Yuri Ramos y se sorteo un jamón.
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