Máster Class DE Zumba
30 vecinos demuestran sus habilidades aeróbicas
La piscina municipal de Boquiñeni acogió el sábado 5 de julio una máster class de zumba organizada por la Comisión de Deportes del ayuntamiento. La actividad fue gratuita y participaron más de 30 vecinos y vecinas del municipio. La propuesta amenizó la mañana del sábado, además de potenciar la danza y el deporte.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El Real Zaragoza contacta con el central francés Pablo Martínez
- Muere un trabajador mientras reparaba un ascensor en Zaragoza
- El Real Zaragoza ata a Valery y está previsto que este jueves pase el reconocimiento médico
- La riqueza media de los hogares de Aragón supera los 400.000 euros
- Zaragoza, dispuesta a abrir 'espacios de emergencia' tras duplicarse las personas sin hogar en el parque Bruil
- Nástic de Tarragona - Real Zaragoza, en directo: ¡Gol de Soberón!
- La demolición de Plaza Imperial ya tiene fecha
- El nombre de niña bonito y poco común de moda en España: solo tiene 5 letras y apenas se escucha en Aragón