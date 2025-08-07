30 vecinos demuestran sus habilidades aeróbicas

La piscina municipal de Boquiñeni acogió el sábado 5 de julio una máster class de zumba organizada por la Comisión de Deportes del ayuntamiento. La actividad fue gratuita y participaron más de 30 vecinos y vecinas del municipio. La propuesta amenizó la mañana del sábado, además de potenciar la danza y el deporte.