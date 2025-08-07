COMISIÓN DE DEPORTE
Más de 40 vecinos disfrutaron de la bicicletada
LA CRÓNICA
BOQUIÑENI
Boquiñeni realizó el sábado 19 de julio una bicicletada a lo largo de su término municipal, organizada desde la Comisión de Deportes con la colaboración de varios vecinos de la localidad. Era apta para todas edades y participaron más de 40 vecinos y vecinas del municipio. Al finalizar, se obsequió a todos los participantes con un almuerzo saludable.
Después, los más peques disfrutaron en la piscina municipal de varias rutas en piragua, actividad que fue igualmente realizada por la Comisión de Deportes.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El Real Zaragoza contacta con el central francés Pablo Martínez
- Muere un trabajador mientras reparaba un ascensor en Zaragoza
- El Real Zaragoza ata a Valery y está previsto que este jueves pase el reconocimiento médico
- La riqueza media de los hogares de Aragón supera los 400.000 euros
- Zaragoza, dispuesta a abrir 'espacios de emergencia' tras duplicarse las personas sin hogar en el parque Bruil
- Nástic de Tarragona - Real Zaragoza, en directo: ¡Gol de Soberón!
- La demolición de Plaza Imperial ya tiene fecha
- El nombre de niña bonito y poco común de moda en España: solo tiene 5 letras y apenas se escucha en Aragón