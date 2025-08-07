Más de 40 vecinos disfrutaron de la bicicletada

Boquiñeni realizó el sábado 19 de julio una bicicletada a lo largo de su término municipal, organizada desde la Comisión de Deportes con la colaboración de varios vecinos de la localidad. Era apta para todas edades y participaron más de 40 vecinos y vecinas del municipio. Al finalizar, se obsequió a todos los participantes con un almuerzo saludable.

Piraguas infantiles. | SERVICIO ESPECIAL

Después, los más peques disfrutaron en la piscina municipal de varias rutas en piragua, actividad que fue igualmente realizada por la Comisión de Deportes.