Más de 40 vecinos disfrutaron de la bicicletada

Boquiñeni realizó el sábado 19 de julio una bicicletada a lo largo de su término municipal, organizada desde la Comisión de Deportes con la colaboración de varios vecinos de la localidad. Era apta para todas edades y participaron más de 40 vecinos y vecinas del municipio. Al finalizar, se obsequió a todos los participantes con un almuerzo saludable.

Después, los más peques disfrutaron en la piscina municipal de varias rutas en piragua, actividad que fue igualmente realizada por la Comisión de Deportes.

