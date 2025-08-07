EXPOSICIONES
Animales, propaganda e interrogantes para visitar
LA CRÓNICA
Una de las grandes sorpresas del festival de títeres fue la exposición de Óscar Calvo, que bajo el título Porex y fauna presentó una colección de esculturas de animales realizadas en porexpan, que convirtió la Sala Goya en un pequeño zoo.
Muchos vecinos desconocían la faceta artística de Óscar, lo que hizo de esta muestra un verdadero descubrimiento. El trabajo logró cautivar tanto a niños como adultos, por el realismo de cada animal representado, demostrando que el arte puede aparecer en los lugares más inesperados, y que merece ser compartido.
Imágenes con preguntas
Además, durante todo el mes de agosto, se puede visitar en la Sala Goya la exposición de Héctor Alonso, artista local que crea sus obras con dibujos asistidos por ordenador, con el propósito de plantear interrogantes al espectador. A través de imágenes combinadas, el artista construye un universo visual que no busca respuestas cerradas, sino preguntas abiertas.
Cada obra funciona como una especie de enigma visual y se acompaña de un título escrito por su hijo, Borja. Estos textos actúan como pistas sutiles, pero nunca como explicaciones.
La intención de Héctor es clara: «crear una inquietud y empujar al observador en la búsqueda de sus propias respuestas».
Diversión y propaganda
También hasta el 31 de agosto, se puede visitar enLATAmus, la muestra del ilustrador zaragozano Rubén Hervás. La componen 35 carteles en los que la política está muy presente, pero también sobre distintos temas y cuestiones que le gustan al artista.
