La asesoría de bienestar emocional para jóvenes volverá en septiembre

La asesoría de bienestar emocional para jóvenes volverá a estar disponible en el mes de septiembre. Será los jueves de 15:00 a 19:00 horas, con cita previa. Este servicio personalizado y gratuito, ofrecido por el Instituto Aragonés de la Juventud, con la colaboración de Comarca Ribera Alta del Ebro, está dirigido a jóvenes de entre 14 y 30 años, y les ayuda a hacer frente a situaciones de estrés, ansiedad y manejo de emociones; a la soledad y sentimientos negativos; a adaptarse a nuevas situaciones y a problemas de relaciones y habilidades sociales.

La vuelta de este servicio se anunciará más detalladamente a finales de agosto. Para obtener más información de este servicio llamar al número de teléfono 976 61 23 29.