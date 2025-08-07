jueves de 15.00 a 19.00 horas
La asesoría de bienestar emocional para jóvenes volverá en septiembre
la crónica
La asesoría de bienestar emocional para jóvenes volverá a estar disponible en el mes de septiembre. Será los jueves de 15:00 a 19:00 horas, con cita previa. Este servicio personalizado y gratuito, ofrecido por el Instituto Aragonés de la Juventud, con la colaboración de Comarca Ribera Alta del Ebro, está dirigido a jóvenes de entre 14 y 30 años, y les ayuda a hacer frente a situaciones de estrés, ansiedad y manejo de emociones; a la soledad y sentimientos negativos; a adaptarse a nuevas situaciones y a problemas de relaciones y habilidades sociales.
La vuelta de este servicio se anunciará más detalladamente a finales de agosto. Para obtener más información de este servicio llamar al número de teléfono 976 61 23 29.
- El Real Zaragoza contacta con el central francés Pablo Martínez
- Muere un trabajador mientras reparaba un ascensor en Zaragoza
- El Real Zaragoza ata a Valery y está previsto que este jueves pase el reconocimiento médico
- La riqueza media de los hogares de Aragón supera los 400.000 euros
- Zaragoza, dispuesta a abrir 'espacios de emergencia' tras duplicarse las personas sin hogar en el parque Bruil
- Nástic de Tarragona - Real Zaragoza, en directo: ¡Gol de Soberón!
- La demolición de Plaza Imperial ya tiene fecha
- El nombre de niña bonito y poco común de moda en España: solo tiene 5 letras y apenas se escucha en Aragón