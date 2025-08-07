SUBVENCIONES
Ayudas para el comercio local y la rehabilitación
LA CRÓNICA
El Ayuntamiento de Pedrola ha convocado las subvenciones municipales para inversiones en los comercios locales. La dotación presupuestaria es de 12.000 euros, pudiendo llegar a un máximo de 1.500 euros las ayudas para cada establecimiento.
Se trata de ayudas económicas destinadas a la ejecución de inversiones en los comercios locales, tanto de venta de bienes como de prestaciones de servicios, para que puedan realizar actuaciones de modernización, mejora, rehabilitación, conservación, accesibilidad, adquisición de nuevos equipos, etc., en los locales donde ejercen la actividad, en Pedrola, mediante concurrencia competitiva. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 29 de agosto del 2025.
Vivienda
El Ayuntamiento de Pedrola también ha convocado las subvenciones municipales para rehabilitación de vivienda. El objetivo de esta subvención es la concesión de las ayudas que financien gastos para la rehabilitación, adecuación, reforma y mejora de las condiciones de la edificación de vivienda en el municipio de Pedrola, que sirvan de incentivo para la mejora de vivienda ya construida, fundamentalmente las del casco urbano que tengan mayor antigüedad. El plazo para presentar las solicitudes finaliza el día 19 de septiembre del 2025.
