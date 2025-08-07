De boleros a cumbias, todo es posible en Sal a Remolinos

Este año, se celebra con emoción y un toque de nostalgia, la 28ª edición del Sal a Remolinos, un festival cultural único en su especie, donde conviven música, danza y poesía interpretadas de formas y maneras, casi siempre, no convencionales.

Durante casi tres décadas este encuentro ha reunido a la crème de la crème del circuito cultural de por aquí, menos comercial, siendo un espacio para la creación, la cercanía y el disfrute compartido. Lo que comenzó como un sueño impulsado por David y el Silbo Vulnerado se ha convertido en una tradición entrañable. Este año el festival se viste de homenaje para recordar a Luis Felipe Alegre, eterno maestro de ceremonias, recientemente fallecido, celebrando su legado con el mismo espíritu que él supo imprimirle desde el primer día.

No es un festival de entradas carísimas ni jornadas maratonianas corriendo de escenario en escenario. Aquí todo es más íntimo, más de casa, de domingos de agosto. Aquí igual se escuchan jotas que blues, igual se bailan boleros que cumbias, que se escucha una guitarra que se disfruta de la danza contemporánea. Aquí todo es posible.

Con este festival, el Ayuntamiento de Remolinos sigue apoyando la cultura y permite al público disfrutarla.