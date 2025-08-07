Se buscan interesados para el grupo de teatro y de radio

Actividades EN SOBRADIEL

El Ayuntamiento de Sobradiel está promoviendo, como actividades para este siguiente curso, realizar un grupo de teatro y un club de radio. En ambos casos, se buscan personas interesadas. Para participar en el taller de radio que será semanal se puede contactar a través del Whastapp 671052926.

