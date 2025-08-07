Actividades EN SOBRADIEL
Se buscan interesados para el grupo de teatro y de radio
El Ayuntamiento de Sobradiel está promoviendo, como actividades para este siguiente curso, realizar un grupo de teatro y un club de radio. En ambos casos, se buscan personas interesadas. Para participar en el taller de radio que será semanal se puede contactar a través del Whastapp 671052926.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El Real Zaragoza contacta con el central francés Pablo Martínez
- Muere un trabajador mientras reparaba un ascensor en Zaragoza
- El Real Zaragoza ata a Valery y está previsto que este jueves pase el reconocimiento médico
- La riqueza media de los hogares de Aragón supera los 400.000 euros
- Zaragoza, dispuesta a abrir 'espacios de emergencia' tras duplicarse las personas sin hogar en el parque Bruil
- Nástic de Tarragona - Real Zaragoza, en directo: ¡Gol de Soberón!
- La demolición de Plaza Imperial ya tiene fecha
- El nombre de niña bonito y poco común de moda en España: solo tiene 5 letras y apenas se escucha en Aragón