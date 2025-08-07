La calle Eladio Gracia renueva sus tuberías

La calle Eladio Gracia ha visto renovadas sus tuberías de saneamiento y abastecimiento de agua tras la actuación acometida por la Concejalía de Urbanismo del ayuntamiento.

El ramal de abastecimiento de esta calle estaba compuesto por una tubería de PVC con uniones encoladas, actualmente obsoletas, de 90 milímetros de diámetro y que se habían tornado muy frágiles por el paso del tiempo.

La solución ha sido la completa sustitución del ramal de la red de abastecimiento existente por otra red de abastecimiento ejecutada mediante tubería de polietileno PE100, de 90 mm. de diámetro nominal y una presión nominal de 10 ba., y la correspondiente a la acometida, con mayor pendiente y a mayor profundidad, con uniones entre tubos totalmente estancas mediante junta elástica.

Su trazado es similar al anterior, y se han realizado las conexiones pertinentes con las redes de las calles adyacentes y las diferentes propiedades.

Para la pavimentación se ha seguido el criterio general de las calles de Boquiñeni. La obra la ha realizado la empresa Maquinaria y Construcción Loalpe SL bajo la dirección del arquitecto Ulises González.

El coste de los trabajos han sido totalmente subvencionados por la Diputación General de Zaragoza.