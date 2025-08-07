La calle Poyanos cuenta con un nuevo parquin

El Ayuntamiento de Alagón ha acondicionado el solar recientemente adquirido en la calle Poyanos para aparcamiento municipal. Este terreno será cedido al Gobierno de Aragón para la próxima construcción de 30 viviendas públicas dentro de la iniciativa regional Plan Aragón Más Vivienda 2024-2030 impulsada por la Consejería de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, para facilitar el acceso a la vivienda, especialmente a jóvenes.

El equipo de gobierno ha decidido que este solar sea utilizado, temporalmente, como aparcamiento público, hasta que se materialice la cesión. El objetivo no es otro que dar respuesta y solución, aunque sea puntual, a un problema endémico del municipio: el déficit de plazas de aparcamiento. Su estratégica ubicación garantiza cercanía y seguridad a vecinos y visitantes.

La actuación ha sido ejecutada por la empresa local Excavaciones Corbatón con el apoyo de Brigada Municipal de Alagón.

El ayuntamiento de la localidad ruega a los usuarios un uso correcto de este espacio público y acceder con precaución para evitar riesgos, daños y accidentes, tanto a vehículos como a viandantes.