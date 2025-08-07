El CEIP Cervantes contará con placas fotovoltaicas

El Ayuntamiento de Pedrola ha licitado el contrato de obras para la instalación de placas fotovoltaicas para autoconsumo en la cubierta del CEIP Cervantes. El objetivo son es solo conseguir un ahorro económico, con el beneficio social que ello conlleva, sino también un beneficio ambiental con una reducción en la emisión de contaminantes a la atmósfera. El proyecto está cofinanciado con el Plan de Infraestructuras Energéticas para Autoconsumo y Mejora de Eficiencia de la Agenda 2030 de la Diputación Provincial de Zaragoza.

Además, el Ayuntamiento de Pedrola ha convocado la licitación del contrato de obras para la sustitución de la cubierta en los vestuarios del polideportivo municipal.