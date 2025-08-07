Comienza la cuenta atrás para las fiestas de Alagón

Para calentar motores y animar a la participación de los vecinos, Alagón celebrará el fin de semana del 30 y 31 de agosto varias actividades de prefiestas.

De esta forma,el sábado 30, de 20:00 a 00.30 horas, se celebrará el Sábado a la fresca en la pista del auditorio con torneo de Teq Ball, karaoke, y Just Dance.

A las 23.00 horas, se ofrecerá la actuación de Amparanoia con Artistas del Gremio en la Plaza Fernando El Católico (Paradero). Y a las 00.30 horas, Javi Torres y Alex Melero actúan en la Sala Alaún.

Y el domingo 31 de agosto, a las 19.30 horas, el Grupo Folklórico Virgen del Castillo ofrece un festival de jotas en el Auditorio Arcón Celia Sanz y Germán Santabárbara.