Espectáculos
Conciertos, disco móviles y tributos para las fiestas 2025
la crónica
La Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Pedrola ha programado diferentes espectáculos musicales para las noches de las Fiestas de San Roque 2025.
La programación comienza el miércoles 13 de agosto, a las 22.00 horas, en el Pabellón 81, con el tradicional festival conjunto de la Banda de Música de la Asociación Musidrola y la Asociación Aires de Pedrola.
El jueves 14 de agosto, a las 00.00 horas, hay una noche rumbera con el grupo Kimbambá en la plaza de España, y a continuación discomóvil con Dj Chaparro.
El viernes 15 de agosto, a las 00.30 horas, concierto de Djs en la plaza de España con la actuación de Kiko Rivera, seguido de Dj Alex Pardos y Guillems Dj.
El sábado 16 de agosto, a las 00.30 horas, concierto del grupo Veintiuno en la plaza de España, y al finalizar discomóvil con Dj Rulo Navarro y Dj Cheito.
El domingo 17 de agosto, a la 1.00 horas, sesión de noche con la orquesta Jamaica en el Paseo Juan Carlos I.
El lunes 18 de agosto, a las 21.30 horas, cena con actuación en la plaza de España con el espectáculo musical La cruz del mapa, tributo a Manuel Carrasco. Y a la 1.00 horas, Dj Steve Lagarto en la Calle Zaragoza.
A este programa nocturno se le sumará un programa diurno repleto de actos.
