Cuatro décadas compartiendo acordes

La Banda Municipal de Música Villa de Alagón, perteneciente a la Asociación Musical Villa de Alagón (AMVA), celebraba por todo lo alto su 40 aniversario con todos sus paisanos el pasado 12 de junio.

Un público entregado favoreció un espectáculo digno de las fiestas en honor a San Antonio. | FOTO CAMACHO

Una plaza a rebosar, que lo dio todo de principio a fin, fue clave para que la banda desarrollara un espectáculo digno de las grandes fiestas en honor a San Antonio. Mezcla entre una gran verbena y un festival, más de 50 músicos se subieron al escenario para deleitar a todo su fiel público con temas que fueron desde Luis Miguel, Raphael, Fórmula V o Alaska, a ritmos más movidos como canciones del verano, reggaetón (algo inaudito en una formación de estas características), o canciones de Camela, La Pegatina, Héroes del Silencio, o incluso el mítico Flying Free, himno de los 2000 de la gran Marian Dacal.

Para ello, contaron con la colaboración de grandes amigos de la agrupación. El grupo Ziro, ya prácticamente empadronados en la villa, la gran Alicia Lahuerta, el tenor Ángel Baile, director de la Coral Municipal de Alagón, o incluso Sopelana DJ (Edgar Escolán, afamado DJ alagonero), ayudaron a crear ese ambiente festivo que la banda llevaba preparando durante más de un año.

Casi dos horas después, aunque para muchos tremendamente corto, y con un final apoteósico con todos los artistas en el escenario, y con unos fuegos artificiales que llenaron el cielo de luz, la banda hizo disfrutar de un gran día de fiesta y todos los allí presentes celebraron cantando y bailando este 40 aniversario.

Barbastro y Zaragoza

Siguiendo sus celebraciones, y aprovechando tal magnánimo trabajo realizado durante el último año, la banda ha desplegado también su música y este espectáculo en lugares tan importantes como el Polifonik Sound de Barbastro, festival con una gran tradición musical con más de 20 ediciones y por el que pasan anualmente más de 10.000 personas, o el Teatro de las Esquinas de Zaragoza, un lugar clave de la cultura zaragozana, en el cual más de 300 espectadores, la gran mayoría vecinos de Alagón que quisieron apoyar a su banda y disfrutar de nuevo de ese espectáculo, volvieron a cantar y bailar con su banda y sus colaboradores.

AMVA Alagón celebra este 2025 el 40 aniversario de su banda, y siguen trabajando en los próximos eventos que acometerán, como el gran desfile de Moros y Cristianos que se celebrará el próximo sábado 6 de septiembre en Alagón, el próximo concierto de Santa Cecilia el sábado 22 de noviembre, celebrando así el día de la patrona de los músicos y sus 40 años, o el ya tradicional concierto pedagógico en el que tanto niños como mayores disfrutarán estas próximas navidades, aunque con una nueva temática novedosa.