Cuentacuentos teatralizado a la fresca para todos

La Comisión de Cultura de Boquiñeni realizó el viernes 25 de julio un cuentacuentos a la fresca de la mano de la profesional Lü de Lurdes. Vecinos y vecinas disfrutaron de una velada divertida con esta actividad teatralizada para todos los públicos.

