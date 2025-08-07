Cultura
Cuentacuentos teatralizado a la fresca para todos
La Comisión de Cultura de Boquiñeni realizó el viernes 25 de julio un cuentacuentos a la fresca de la mano de la profesional Lü de Lurdes. Vecinos y vecinas disfrutaron de una velada divertida con esta actividad teatralizada para todos los públicos.
