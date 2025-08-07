EMOTIVA GRADUACIÓN
Fin de curso en la guardería
La guardería de Remolinos puso el broche de oro al curso escolar con una emotiva celebración de graduación para los pequeños que el próximo septiembre comenzarán una nueva etapa en el «cole de mayores».
Entre sonrisas, diplomas y alguna que otra lágrima, despidieron con cariño a los alumnos, destacando lo mucho que han crecido y aprendido durante el año.
