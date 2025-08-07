Despedida entre recuerdos en el Dance de Gallur

Dos componentes del grupo de danzantes femenino de Gallur, la mayoral Laura Salas y Celia Luz Suescuen, se despedían el pasado 29 de junio tras años de pertenencia al grupo. Ambas han sido bailadoras desde su más tierna infancia manteniendo la tradición familiar del Dance.

La devoción y pasión por el Dance suele venir de herencia familiar. | ISABEL SAUCO

Laura empezó a bailar desde temprana edad, durante el ciclo de Infantil en el recreo del patio del colegio. En el año 2003, siendo profesor de la escuela de dance Saturnino Iglesias, del que todos guardan un excelente recuerdo, comenzó a formar parte del grupo infantil de chicos, todos de su círculo de amigos, pasando con posterioridad al grupo de las chicas.

A partir de finales de 2004, tras fallecer Nino, se hizo cargo del grupo Carmelo Sancho que, con el mismo entusiasmo y cariño que su amigo y antecesor, es el referente del grupo, amigo y excelente maestro. Su gran talante hace que se convierta, para el grupo de danzantes que enseña, en parte de la familia de cada una de ellas, acompañándolas en su trayectoria. Carmelo siempre es y será para todas las chicas un gran maestro y amigo cargado de paciencia y sabiduría bailadora.

En 2018, Laura Salas pasó a ser mayorala del grupo junto con su amiga Miriam Suescun, que empezó como zagala. Casualmente, en este año, se despide junto a su hermana Celia. Según asegura Laura, la decisión ha sido «difícil de tomar pero tranquilas de saber que la siguiente en dirigir el grupo será su prima Alicia, pues todo queda en familia, pasión y devoción».

Laura también rememora como «otra de las cosas más bonitas que he podido vivir es compartir siempre esta tradición con mi hermano Daniel, que a día de hoy sigue bailando en el grupo principal y quien estas últimas fiestas me vino a buscar para alzar por última vez en medio de la plaza el palo al grito de Viva Gallur».

Celia Luz Suescun también ha dicho adiós al grupo de danzantes. Como la mayoría de los bailadores, heredó la devoción por el dance de su hermana Miriam a la que veía bailar, y mediante las historias que siempre ha escuchado de su abuelo Salvador «de cuando había bailado, junto con las de sus hijos, pasándonos la pasión por el dance». Celia recuerda que «mi abuelo siempre ha sido quien nos ha puesto las zapatillas antes de cada procesión, tanto a mí como a mi prima y mi hermana, es como un seguro de que todo saldrá bien». Además, «los pañuelos que hemos utilizado para bailar son familiares, como no podía ser de otra forma».

Para ambas danzantes los días 13 y 29 de junio siempre serán especiales. A partir de 2026 las vivirán «desde fuera», pero realmente siempre «estarán dentro» porque forman parte de la historia de sus vidas y del Dance de Gallur.