FÚTBOL SALA
Emoción y gran asistencia en el 29º maratón de Gallur
LA CRÓNICA
Por tercer año consecutivo, el equipo Frutas &+ Nuria se alzó vencedor de la 29ª edición del maratón de fútbol sala Villa de Gallur. Una competición que se celebró los días 20, 21 y 22 de junio en el pabellón municipal de deportes con una excelente asistencia de público, en jornadas calurosas y con gran participación de equipos.
En total fueron 16 conjuntos con un total de 192 jugadores: Los hombres de Pueyo, Zapemonte FC, Bayona Merchandising, Birrareal, Frutas &+ Nuria, Karim Barbershop, Huerva Team, Real Meneo, El equipo de Tirso Val, Alagón Multiservicios, Inazuma Buñuel, Churrasco FC, Alcaldía FS, Pim pam pum JR, Milán chupao y Leñas Sancho Hostal Cuber.
Los participantes pusieron todo el interés al servicio del deporte creando la máxima expectación, emoción y rivalidad.
En esta edición, como novedad, se otorgó plaza para la trigésima maratón al equipo revelación: El equipo de Tirso Val.
- El Real Zaragoza contacta con el central francés Pablo Martínez
- Muere un trabajador mientras reparaba un ascensor en Zaragoza
- El Real Zaragoza ata a Valery y está previsto que este jueves pase el reconocimiento médico
- La riqueza media de los hogares de Aragón supera los 400.000 euros
- Zaragoza, dispuesta a abrir 'espacios de emergencia' tras duplicarse las personas sin hogar en el parque Bruil
- Nástic de Tarragona - Real Zaragoza, en directo: ¡Gol de Soberón!
- La demolición de Plaza Imperial ya tiene fecha
- El nombre de niña bonito y poco común de moda en España: solo tiene 5 letras y apenas se escucha en Aragón