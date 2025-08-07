Emoción y gran asistencia en el 29º maratón de Gallur

Por tercer año consecutivo, el equipo Frutas &+ Nuria se alzó vencedor de la 29ª edición del maratón de fútbol sala Villa de Gallur. Una competición que se celebró los días 20, 21 y 22 de junio en el pabellón municipal de deportes con una excelente asistencia de público, en jornadas calurosas y con gran participación de equipos.

En total fueron 16 conjuntos con un total de 192 jugadores: Los hombres de Pueyo, Zapemonte FC, Bayona Merchandising, Birrareal, Frutas &+ Nuria, Karim Barbershop, Huerva Team, Real Meneo, El equipo de Tirso Val, Alagón Multiservicios, Inazuma Buñuel, Churrasco FC, Alcaldía FS, Pim pam pum JR, Milán chupao y Leñas Sancho Hostal Cuber.

Los participantes pusieron todo el interés al servicio del deporte creando la máxima expectación, emoción y rivalidad.

En esta edición, como novedad, se otorgó plaza para la trigésima maratón al equipo revelación: El equipo de Tirso Val.