El equipo femenino comienza la carrera en Segunda División

El equipo femenino del club Avenida Alagón Fútbol Sala jugará esta temporada en la 2ª División Femenina. Tras dominar la liga y copa autonómica, el equipo disputó el playoff de ascenso, y finalmente ha logrado plaza en categoría nacional.

En el club están muy ilusionados con este nuevo desafío que demuestra que la apuesta que llevan años realizando por el fútbol sala femenino da sus frutos, y esperan el apoyo de la afición en este nuevo reto.