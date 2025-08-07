PREMIOS

Frutas & + Nuria se alzó, por tercer año, como ganador

Campeón: Frutas &+ Nuria

Subcampeón: Zapemonte FC

Tercer puesto: Bayona Merchandising

Cuarto puesto: Huerva Team.

Equipo revelación: El equipo de Tirso Val

Mejor portero: David, del Frutas &+ Nuria

Jugador revelación: Enrique Liao, del Zapemonte

Máximo goleador: Marcos Gracia, del Frutas &+ Nuria

