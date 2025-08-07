PREMIOS
Frutas & + Nuria se alzó, por tercer año, como ganador
Campeón: Frutas &+ Nuria
Subcampeón: Zapemonte FC
Tercer puesto: Bayona Merchandising
Cuarto puesto: Huerva Team.
Equipo revelación: El equipo de Tirso Val
Mejor portero: David, del Frutas &+ Nuria
Jugador revelación: Enrique Liao, del Zapemonte
Máximo goleador: Marcos Gracia, del Frutas &+ Nuria
